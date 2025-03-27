https://1prime.ru/20250327/putin-856173510.html

Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, сообщил Путин

Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, сообщил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ

Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, сообщил Путин

Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе добычу редкоземельных металлов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:28+0300

2025-03-27T20:28+0300

2025-03-27T20:28+0300

экономика

россия

арктика

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/19/856094851_0:0:2806:1578_1920x0_80_0_0_1f06c4384496d5bad7c29975990f7314.jpg

МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе добычу редкоземельных металлов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Задача заключается в том, чтобы на мощной ресурсной базе открывать в арктических регионах предприятия с глубокой переработкой сырья, сохраняя уникальную природу Арктики, создавать производство с высокой добавленной стоимостью в нефти и газохимии, в сфере редкоземельных металлов", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".Также, по его словам, Россия продолжит масштабную геологоразведку в Арктике."Мы продолжим здесь (в Арктике - ред.) масштабную геологоразведку, прежде всего в рамках федерального проекта "Геология - возрождение легенды", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250327/arktika-856173046.html

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, арктика, владимир путин