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Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, сообщил Путин
Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, сообщил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, сообщил Путин
Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе добычу редкоземельных металлов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:28+0300
2025-03-27T20:28+0300
2025-03-27T20:28+0300
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе добычу редкоземельных металлов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Задача заключается в том, чтобы на мощной ресурсной базе открывать в арктических регионах предприятия с глубокой переработкой сырья, сохраняя уникальную природу Арктики, создавать производство с высокой добавленной стоимостью в нефти и газохимии, в сфере редкоземельных металлов", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".Также, по его словам, Россия продолжит масштабную геологоразведку в Арктике."Мы продолжим здесь (в Арктике - ред.) масштабную геологоразведку, прежде всего в рамках федерального проекта "Геология - возрождение легенды", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20250327/arktika-856173046.html
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россия, арктика, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин
Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, сообщил Путин
Путин: Россия намерена развивать в Арктике добычу полезных ископаемых
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, в том числе добычу редкоземельных металлов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Задача заключается в том, чтобы на мощной ресурсной базе открывать в арктических регионах предприятия с глубокой переработкой сырья, сохраняя уникальную природу Арктики, создавать производство с высокой добавленной стоимостью в нефти и газохимии, в сфере редкоземельных металлов", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Также, по его словам, Россия продолжит масштабную геологоразведку в Арктике.
"Мы продолжим здесь (в Арктике - ред.) масштабную геологоразведку, прежде всего в рамках федерального проекта "Геология - возрождение легенды", - сказал Путин.
У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин