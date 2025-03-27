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Путин: нужно донастроить инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике
Путин: нужно донастроить инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин: нужно донастроить инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике
Необходимо эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной деятельности в Арктике, включая налоговые льготы, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:30+0300
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Необходимо эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной деятельности в Арктике, включая налоговые льготы, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Обращаю внимание коллег из правительства и регионов: нужно не только предлагать, но и эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной и деловой активности в Арктике, включая налоговые льготы, административные преференции, инфраструктурную подготовку земельных участков и так далее", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
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россия, арктика, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин
Путин: нужно донастроить инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике
Путин: надо эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Необходимо эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной деятельности в Арктике, включая налоговые льготы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
"Обращаю внимание коллег из правительства и регионов: нужно не только предлагать, но и эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной и деловой активности в Арктике, включая налоговые льготы, административные преференции, инфраструктурную подготовку земельных участков и так далее", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
Россия намерена развивать в Арктике добычу ископаемых, сообщил Путин