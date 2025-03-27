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Путин: нужно донастроить инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин: нужно донастроить инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике
Путин: нужно донастроить инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин: нужно донастроить инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике
Необходимо эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной деятельности в Арктике, включая налоговые льготы, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:30+0300
2025-03-27T20:30+0300
экономика
россия
арктика
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Необходимо эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной деятельности в Арктике, включая налоговые льготы, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Обращаю внимание коллег из правительства и регионов: нужно не только предлагать, но и эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной и деловой активности в Арктике, включая налоговые льготы, административные преференции, инфраструктурную подготовку земельных участков и так далее", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
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россия, арктика, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин
20:30 27.03.2025
 
Путин: нужно донастроить инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике

Путин: надо эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике

© РИА Новости . Роман Денисов | Перейти в медиабанк" Атомный ледокол "Арктика"
 Атомный ледокол Арктика - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Роман Денисов
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Необходимо эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной деятельности в Арктике, включая налоговые льготы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
"Обращаю внимание коллег из правительства и регионов: нужно не только предлагать, но и эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной и деловой активности в Арктике, включая налоговые льготы, административные преференции, инфраструктурную подготовку земельных участков и так далее", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
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