https://1prime.ru/20250327/putin-856173630.html

Путин: нужно донастроить инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике

Путин: нужно донастроить инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин: нужно донастроить инструменты поддержки инвестдеятельности в Арктике

Необходимо эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной деятельности в Арктике, включая налоговые льготы, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:30+0300

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экономика

россия

арктика

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Необходимо эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной деятельности в Арктике, включая налоговые льготы, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Обращаю внимание коллег из правительства и регионов: нужно не только предлагать, но и эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной и деловой активности в Арктике, включая налоговые льготы, административные преференции, инфраструктурную подготовку земельных участков и так далее", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".

https://1prime.ru/20250327/putin-856173510.html

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россия, арктика, владимир путин