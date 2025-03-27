https://1prime.ru/20250327/putin-856173854.html

Путин: нужно привлечь бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике

Путин: нужно привлечь бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин: нужно привлечь бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике

Президент РФ Владимир Путин поручил привлекать бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:33+0300

2025-03-27T20:33+0300

2025-03-27T20:34+0300

экономика

россия

арктика

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/19/856094851_0:0:2806:1578_1920x0_80_0_0_1f06c4384496d5bad7c29975990f7314.jpg

МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил привлекать бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Для реализации… больших инициатив надо объединять ресурсы государства, регионов, бизнеса, включая банки как с государственным участием, так и частные. Нужно задействовать и возможности внутреннего фондового рынка для привлечения капитала в арктическую инфраструктуру", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://1prime.ru/20250327/putin-856173630.html

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, арктика, владимир путин