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Путин: нужно привлечь бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике
Путин: нужно привлечь бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин: нужно привлечь бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике
Президент РФ Владимир Путин поручил привлекать бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:33+0300
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил привлекать бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике. Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой. "Для реализации… больших инициатив надо объединять ресурсы государства, регионов, бизнеса, включая банки как с государственным участием, так и частные. Нужно задействовать и возможности внутреннего фондового рынка для привлечения капитала в арктическую инфраструктуру", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
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россия, арктика, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин
Путин: нужно привлечь бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике
Путин поручил привлечь бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил привлекать бизнес к развитию инфраструктурных проектов в Арктике.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
"Для реализации… больших инициатив надо объединять ресурсы государства, регионов, бизнеса, включая банки как с государственным участием, так и частные. Нужно задействовать и возможности внутреннего фондового рынка для привлечения капитала в арктическую инфраструктуру", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
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