https://1prime.ru/20250327/putin-856174201.html

Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах

Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах

Президент России Владимир Путин предложил учесть развитие Арктики в национальных проектах. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:40+0300

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2025-03-27T20:40+0300

экономика

россия

арктика

владимир путин

нацпроекты

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил учесть развитие Арктики в национальных проектах. "Обращаю внимание правительству… нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога" Он отметил, что необходимо запустить механизм по задействованию в реализации мастер-планов по развитию арктических городов бизнеса, стратегических инвесторов.

https://1prime.ru/20250327/arktika-856173967.html

арктика

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россия, арктика, владимир путин, нацпроекты