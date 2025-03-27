https://1prime.ru/20250327/putin-856174201.html
Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах
Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах
Президент России Владимир Путин предложил учесть развитие Арктики в национальных проектах. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:40+0300
2025-03-27T20:40+0300
2025-03-27T20:40+0300
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил учесть развитие Арктики в национальных проектах. "Обращаю внимание правительству… нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога" Он отметил, что необходимо запустить механизм по задействованию в реализации мастер-планов по развитию арктических городов бизнеса, стратегических инвесторов.
https://1prime.ru/20250327/arktika-856173967.html
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россия, арктика, владимир путин, нацпроекты
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин, нацпроекты
Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах
Путин предложил учесть развитие Арктики в национальных проектах
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил учесть развитие Арктики в национальных проектах.
"Обращаю внимание правительству… нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога"
Он отметил, что необходимо запустить механизм по задействованию в реализации мастер-планов по развитию арктических городов бизнеса, стратегических инвесторов.
Путин призвал развивать "сервисную экономику" в Арктике