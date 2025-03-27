https://1prime.ru/20250327/putin-856174316.html

Путин призвал ускорить график принятия мастер-планов арктических городов

Путин призвал ускорить график принятия мастер-планов арктических городов - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин призвал ускорить график принятия мастер-планов арктических городов

График принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить, продумать финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:41+0300

2025-03-27T20:41+0300

2025-03-27T20:41+0300

экономика

россия

арктика

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/82950/08/829500874_0:325:3007:2016_1920x0_80_0_0_e7d61ec9453cc60f335bef6b40b7475d.jpg

МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. График принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить, продумать финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обращаю внимание правительству, нужно ускорить принятие графика реализации арктических мастер-планов, продумать их финансирование, в том числе, как уже говорил, нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах, а также запустить механизм, чтобы задействовать в реализации мастер-планов бизнес, стратегических инвесторов, которые работают в Арктике, либо хотят здесь работать", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://1prime.ru/20250327/putin-856174201.html

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, арктика, владимир путин