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Путин призвал ускорить график принятия мастер-планов арктических городов
Путин призвал ускорить график принятия мастер-планов арктических городов - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин призвал ускорить график принятия мастер-планов арктических городов
График принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить, продумать финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:41+0300
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. График принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить, продумать финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обращаю внимание правительству, нужно ускорить принятие графика реализации арктических мастер-планов, продумать их финансирование, в том числе, как уже говорил, нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах, а также запустить механизм, чтобы задействовать в реализации мастер-планов бизнес, стратегических инвесторов, которые работают в Арктике, либо хотят здесь работать", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
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россия, арктика, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин
Путин призвал ускорить график принятия мастер-планов арктических городов
Путин: график принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. График принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить, продумать финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обращаю внимание правительству, нужно ускорить принятие графика реализации арктических мастер-планов, продумать их финансирование, в том числе, как уже говорил, нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах, а также запустить механизм, чтобы задействовать в реализации мастер-планов бизнес, стратегических инвесторов, которые работают в Арктике, либо хотят здесь работать", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах