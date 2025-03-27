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Путин призвал ускорить график принятия мастер-планов арктических городов - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал ускорить график принятия мастер-планов арктических городов
Путин призвал ускорить график принятия мастер-планов арктических городов - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин призвал ускорить график принятия мастер-планов арктических городов
График принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить, продумать финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:41+0300
2025-03-27T20:41+0300
экономика
россия
арктика
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. График принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить, продумать финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обращаю внимание правительству, нужно ускорить принятие графика реализации арктических мастер-планов, продумать их финансирование, в том числе, как уже говорил, нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах, а также запустить механизм, чтобы задействовать в реализации мастер-планов бизнес, стратегических инвесторов, которые работают в Арктике, либо хотят здесь работать", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
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россия, арктика, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин
20:41 27.03.2025
 
Путин призвал ускорить график принятия мастер-планов арктических городов

Путин: график принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанк% Современная жилая застройка в Салехарде
% Современная жилая застройка в Салехарде - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. График принятия мастер-планов арктических городов нужно ускорить, продумать финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обращаю внимание правительству, нужно ускорить принятие графика реализации арктических мастер-планов, продумать их финансирование, в том числе, как уже говорил, нужно предусмотреть отдельные арктические разделы в наших национальных проектах, а также запустить механизм, чтобы задействовать в реализации мастер-планов бизнес, стратегических инвесторов, которые работают в Арктике, либо хотят здесь работать", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Президент Владимир Путин вручил премии в области культуры - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
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ЭкономикаРОССИЯАРКТИКАВладимир Путин
 
 
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