https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html

Путин призвал открыть Арктику для массового туризма

Путин призвал открыть Арктику для массового туризма - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин призвал открыть Арктику для массового туризма

Надо открыть Арктику для массового туризма, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:43+0300

2025-03-27T20:43+0300

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экономика

арктика

владимир путин

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россия

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Надо открыть Арктику для массового туризма, заявил президент РФ Владимир Путин. "Чтобы открыть Арктику для массового туризма, конечно, важен вопрос транспортной доступности. Начиная от ремонта и строительства автомобильных дорог до развития авиационного сообщения", - сказал Путин во время выступления на международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога".По его словам, Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, их число растет."Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках в конце концов, или совершить путешествие к заполярным архипелагам. Число туристов растет", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250327/putin-856174201.html

арктика

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арктика, владимир путин, туризм, россия