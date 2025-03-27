https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма
Надо открыть Арктику для массового туризма, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:43+0300
2025-03-27T20:43+0300
2025-03-27T20:51+0300
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арктика
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туризм
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Надо открыть Арктику для массового туризма, заявил президент РФ Владимир Путин. "Чтобы открыть Арктику для массового туризма, конечно, важен вопрос транспортной доступности. Начиная от ремонта и строительства автомобильных дорог до развития авиационного сообщения", - сказал Путин во время выступления на международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога".По его словам, Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, их число растет."Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках в конце концов, или совершить путешествие к заполярным архипелагам. Число туристов растет", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20250327/putin-856174201.html
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арктика, владимир путин, туризм, россия
Экономика, АРКТИКА, Владимир Путин, Туризм, РОССИЯ
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма
Путин: надо открыть Арктику для массового туризма
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Надо открыть Арктику для массового туризма, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы открыть Арктику для массового туризма, конечно, важен вопрос транспортной доступности. Начиная от ремонта и строительства автомобильных дорог до развития авиационного сообщения", - сказал Путин во время выступления на международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога".
По его словам, Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, их число растет.
"Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках в конце концов, или совершить путешествие к заполярным архипелагам. Число туристов растет", - сказал Путин.
Путин предложил учесть развитие Арктики в нацпроектах