https://1prime.ru/20250327/putin-856174533.html
Путин поручил проработать строительство в РФ новых современных верфей
Путин поручил проработать строительство в РФ новых современных верфей - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин поручил проработать строительство в РФ новых современных верфей
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых современных высокотехнологичных верфей. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:47+0300
2025-03-27T20:47+0300
2025-03-27T20:47+0300
экономика
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых современных высокотехнологичных верфей. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей - современных, сложных, высокотехнологичных производств", - заявил президент в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин поручил проработать строительство в РФ новых современных верфей
Путин поручил проработать строительство в России новых современных верфей
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых современных высокотехнологичных верфей.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
"Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей - современных, сложных, высокотехнологичных производств", - заявил президент в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма