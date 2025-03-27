https://1prime.ru/20250327/putin-856174533.html

Путин поручил проработать строительство в РФ новых современных верфей

Путин поручил проработать строительство в РФ новых современных верфей - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин поручил проработать строительство в РФ новых современных верфей

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых современных высокотехнологичных верфей. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:47+0300

2025-03-27T20:47+0300

2025-03-27T20:47+0300

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/82659/95/826599554_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_efab6fa5f789c6821469ea321e6dfaf6.jpg

МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых современных высокотехнологичных верфей. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей - современных, сложных, высокотехнологичных производств", - заявил президент в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин