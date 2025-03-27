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Путин поручил проработать строительство в РФ новых современных верфей - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/putin-856174533.html
Путин поручил проработать строительство в РФ новых современных верфей
Путин поручил проработать строительство в РФ новых современных верфей - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин поручил проработать строительство в РФ новых современных верфей
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых современных высокотехнологичных верфей. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:47+0300
2025-03-27T20:47+0300
экономика
россия
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых современных высокотехнологичных верфей. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей - современных, сложных, высокотехнологичных производств", - заявил президент в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
20:47 27.03.2025
 
Путин поручил проработать строительство в РФ новых современных верфей

Путин поручил проработать строительство в России новых современных верфей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк#Вид на ОАО "Северная верфь" на рассвете в Санкт-Петербурге
#Вид на ОАО Северная верфь на рассвете в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства в России новых современных высокотехнологичных верфей.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
"Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей - современных, сложных, высокотехнологичных производств", - заявил президент в ходе выступления на пленарном заседании международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Мурманск
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма
20:43
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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