Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике, пообещал Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250327/putin-856174673.html
Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике, пообещал Путин
Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике, пообещал Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике, пообещал Путин
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:53+0300
2025-03-27T20:53+0300
владимир путин
россия
арктика
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/50/832085038_0:193:1280:913_1920x0_80_0_0_f62688ee158c943a10fada3001d28e8e.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике. "Задачи, которые мы ставим и решаем в Арктике, проекты, которые здесь реализуем, должны быть соответствующего исторического масштаба с расчетом на десятилетия, может, даже и на века вперед. Мы сделаем все для того, чтобы укреплять глобальное лидерство России в Арктике", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/50/832085038_37:0:1280:932_1920x0_80_0_0_331fd5a991d9317153dd1c3a123d7eb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия, арктика
Владимир Путин, РОССИЯ, АРКТИКА
20:53 27.03.2025
 
Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике, пообещал Путин

Путин пообещал, что Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике

© РосморпортРосморречфлот
Росморречфлот
© Росморпорт
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике.
"Задачи, которые мы ставим и решаем в Арктике, проекты, которые здесь реализуем, должны быть соответствующего исторического масштаба с расчетом на десятилетия, может, даже и на века вперед. Мы сделаем все для того, чтобы укреплять глобальное лидерство России в Арктике", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Мурманск
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма
20:43
 
Владимир ПутинРОССИЯАРКТИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала