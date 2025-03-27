https://1prime.ru/20250327/putin-856174673.html
Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике, пообещал Путин
Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике, пообещал Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике, пообещал Путин
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:53+0300
2025-03-27T20:53+0300
2025-03-27T20:53+0300
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике. "Задачи, которые мы ставим и решаем в Арктике, проекты, которые здесь реализуем, должны быть соответствующего исторического масштаба с расчетом на десятилетия, может, даже и на века вперед. Мы сделаем все для того, чтобы укреплять глобальное лидерство России в Арктике", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html
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владимир путин, россия, арктика
Владимир Путин, РОССИЯ, АРКТИКА
Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике, пообещал Путин
Путин пообещал, что Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия укрепит глобальное лидерство в Арктике.
"Задачи, которые мы ставим и решаем в Арктике, проекты, которые здесь реализуем, должны быть соответствующего исторического масштаба с расчетом на десятилетия, может, даже и на века вперед. Мы сделаем все для того, чтобы укреплять глобальное лидерство России в Арктике", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма