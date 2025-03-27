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Путин поручил создать проектный офис для проектов по инфраструктуре Арктики - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил создать проектный офис для проектов по инфраструктуре Арктики
Путин поручил создать проектный офис для проектов по инфраструктуре Арктики - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин поручил создать проектный офис для проектов по инфраструктуре Арктики
Президент России Владимир Путин поручил создать специальный проектный офис под эгидой ВЭБ.РФ для продвижения инфраструктурных проектов в Арктике. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T22:22+0300
2025-03-27T22:22+0300
экономика
арктика
россия
владимир путин
вэб
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил создать специальный проектный офис под эгидой ВЭБ.РФ для продвижения инфраструктурных проектов в Арктике. "В этой связи предлагаю подумать о создании под эгидой нашего ведущего института развития ВЭБа специального проектного офиса, который займется сопровождением транспортных, логистических, инфраструктурных проектов в Арктике, а также проектов городского развития в регионе", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога". Он отметил, что проектный офис станет той структурой, куда потенциальный инвестор сможет обратиться напрямую, получить необходимую поддержку. "Прошу правительство подготовить предложения на этот счет", - распорядился президент.
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арктика, россия, владимир путин, вэб
Экономика, АРКТИКА, РОССИЯ, Владимир Путин, ВЭБ
22:22 27.03.2025
 
Путин поручил создать проектный офис для проектов по инфраструктуре Арктики

Путин поручил создать проектный офис для продвижения инфраструктурных проектов в Арктике

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин вручил премии в области культуры
Президент Владимир Путин вручил премии в области культуры - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил создать специальный проектный офис под эгидой ВЭБ.РФ для продвижения инфраструктурных проектов в Арктике.
"В этой связи предлагаю подумать о создании под эгидой нашего ведущего института развития ВЭБа специального проектного офиса, который займется сопровождением транспортных, логистических, инфраструктурных проектов в Арктике, а также проектов городского развития в регионе", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
Он отметил, что проектный офис станет той структурой, куда потенциальный инвестор сможет обратиться напрямую, получить необходимую поддержку.
"Прошу правительство подготовить предложения на этот счет", - распорядился президент.
Мурманск
Путин призвал открыть Арктику для массового туризма
20:43
 
ЭкономикаАРКТИКАРОССИЯВладимир ПутинВЭБ
 
 
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