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Путин поручил создать проектный офис для проектов по инфраструктуре Арктики

Путин поручил создать проектный офис для проектов по инфраструктуре Арктики - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин поручил создать проектный офис для проектов по инфраструктуре Арктики

Президент России Владимир Путин поручил создать специальный проектный офис под эгидой ВЭБ.РФ для продвижения инфраструктурных проектов в Арктике. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T22:22+0300

2025-03-27T22:22+0300

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экономика

арктика

россия

владимир путин

вэб

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил создать специальный проектный офис под эгидой ВЭБ.РФ для продвижения инфраструктурных проектов в Арктике. "В этой связи предлагаю подумать о создании под эгидой нашего ведущего института развития ВЭБа специального проектного офиса, который займется сопровождением транспортных, логистических, инфраструктурных проектов в Арктике, а также проектов городского развития в регионе", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога". Он отметил, что проектный офис станет той структурой, куда потенциальный инвестор сможет обратиться напрямую, получить необходимую поддержку. "Прошу правительство подготовить предложения на этот счет", - распорядился президент.

https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html

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арктика, россия, владимир путин, вэб