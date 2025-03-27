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Путин поручил продлить программу реновации военных городков в Арктике
Путин поручил продлить программу реновации военных городков в Арктике - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин поручил продлить программу реновации военных городков в Арктике
Президент России Владимир Путин поручил продлить программу реновации военных городков. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T22:27+0300
2025-03-27T22:27+0300
2025-03-27T22:27+0300
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил продлить программу реновации военных городков. "Отдельно прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты и офицеры, их семьи", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога". Он отметил, что такая программа реновации должна действовать минимум до 2030 года с ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 миллиардов рублей "Хочу подчеркнуть, что связано это и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе. Количество военнослужащих здесь будет расти", - добавил президент. По его словам, одна из задач как программы по реализации мастер-планов арктических городов, так и программы реновации – определить, где будут появляться новые производства и рабочие места, в том числе завязанные на Трансарктический коридор, где будут строиться школы и детские сады, поликлиники и больницы, дороги и сети, где будут возводиться жилые дома. "Министерство обороны вместе с Минстроем, вместе с регионами должны все эти вопросы проработать пообъектно, чтобы было понятно, какие конкретно ресурсы в какие сроки должны быть выделены на поддержку решения этой задачи", - сказал Путин.
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владимир путин, арктика, россия, минстрой рф
Владимир Путин, АРКТИКА, РОССИЯ, Минстрой РФ
Путин поручил продлить программу реновации военных городков в Арктике
Путин поручил продлить программу реновации арктических военных городков
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил продлить программу реновации военных городков.
"Отдельно прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты и офицеры, их семьи", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
Он отметил, что такая программа реновации должна действовать минимум до 2030 года с ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 миллиардов рублей
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"Хочу подчеркнуть, что связано это и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе. Количество военнослужащих здесь будет расти", - добавил президент.
По его словам, одна из задач как программы по реализации мастер-планов арктических городов, так и программы реновации – определить, где будут появляться новые производства и рабочие места, в том числе завязанные на Трансарктический коридор, где будут строиться школы и детские сады, поликлиники и больницы, дороги и сети, где будут возводиться жилые дома.
"Министерство обороны вместе с Минстроем, вместе с регионами должны все эти вопросы проработать пообъектно, чтобы было понятно, какие конкретно ресурсы в какие сроки должны быть выделены на поддержку решения этой задачи", - сказал Путин.