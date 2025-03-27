https://1prime.ru/20250327/putin-856177067.html
Путин отметил успехи "Росатома" в реализации проектов за рубежом
Путин отметил успехи "Росатома" в реализации проектов за рубежом - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин отметил успехи "Росатома" в реализации проектов за рубежом
Президент России Владимир Путин отметил успехи "Росатома" в реализации зарубежных проектов. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T23:37+0300
2025-03-27T23:37+0300
2025-03-27T23:37+0300
энергетика
росатом
владимир путин
россия
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил успехи "Росатома" в реализации зарубежных проектов. "Росатом" - это компания, которая больше всех осуществляет проектов за рубежом. Безусловно, "Росатом" - лидер по строительству блоков во всем мире", - указал глава государства на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс.
https://1prime.ru/20241210/rosatom-853469975.html
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росатом, владимир путин, россия
Энергетика, Росатом, Владимир Путин, РОССИЯ
Путин отметил успехи "Росатома" в реализации проектов за рубежом
Путин отметил успехи "Росатома" в реализации зарубежных проектов
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил успехи "Росатома" в реализации зарубежных проектов.
"Росатом" - это компания, которая больше всех осуществляет проектов за рубежом. Безусловно, "Росатом" - лидер по строительству блоков во всем мире", - указал глава государства на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций "Росатома" на Северный полюс.
"Росатом" начал испытания "супертоплива" для АЭС