https://1prime.ru/20250327/putin-856177317.html
Путин: Россия является и будет мощной морской державой
Путин: Россия является и будет мощной морской державой - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин: Россия является и будет мощной морской державой
Россия является мощной морской державой, власти будут делать все, чтобы поддерживать этот статус, заявил президент России Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T23:52+0300
2025-03-27T23:52+0300
2025-03-27T23:52+0300
россия
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия является мощной морской державой, власти будут делать все, чтобы поддерживать этот статус, заявил президент России Владимир Путин. "Роль военно-морского флота в целом известна, Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".
https://1prime.ru/20250327/putin-856174673.html
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россия
Путин: Россия является и будет мощной морской державой
Путин: власти сделают все, чтобы поддержать статус России как мощной морской державы
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия является мощной морской державой, власти будут делать все, чтобы поддерживать этот статус, заявил президент России Владимир Путин.
"Роль военно-морского флота в целом известна, Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".
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