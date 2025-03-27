https://1prime.ru/20250327/putin-856177317.html

Путин: Россия является и будет мощной морской державой

Путин: Россия является и будет мощной морской державой - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин: Россия является и будет мощной морской державой

Россия является мощной морской державой, власти будут делать все, чтобы поддерживать этот статус, заявил президент России Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T23:52+0300

2025-03-27T23:52+0300

2025-03-27T23:52+0300

россия

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия является мощной морской державой, власти будут делать все, чтобы поддерживать этот статус, заявил президент России Владимир Путин. "Роль военно-морского флота в целом известна, Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".

https://1prime.ru/20250327/putin-856174673.html

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