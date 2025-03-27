https://1prime.ru/20250327/putin-856177532.html

Путин перечислил требования к новым кораблям России

Путин перечислил требования к новым кораблям России - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин перечислил требования к новым кораблям России

Новые российские корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособнее и эффективнее уже в ближайшей перспективе, заявил президент РФ Владимир | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T23:54+0300

2025-03-27T23:54+0300

2025-03-27T23:54+0300

вооружения

вмф россии

владимир путин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_0:32:3407:1948_1920x0_80_0_0_6f2689ce5d8731881eeef5ffff2f8f9e.jpg

МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Новые российские корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособнее и эффективнее уже в ближайшей перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Будем строить новые надводные и подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня. И должны, конечно, быть боеспособнее, эффективнее в ближайшей, в полном смысле этого слова, исторической перспективе. Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".

https://1prime.ru/20250327/putin-856177317.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вмф россии, владимир путин, россия