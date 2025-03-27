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Путин перечислил требования к новым кораблям России - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Путин перечислил требования к новым кораблям России
Путин перечислил требования к новым кораблям России - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин перечислил требования к новым кораблям России
Новые российские корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособнее и эффективнее уже в ближайшей перспективе, заявил президент РФ Владимир | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T23:54+0300
2025-03-27T23:54+0300
вооружения
вмф россии
владимир путин
россия
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Новые российские корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособнее и эффективнее уже в ближайшей перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Будем строить новые надводные и подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня. И должны, конечно, быть боеспособнее, эффективнее в ближайшей, в полном смысле этого слова, исторической перспективе. Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".
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вмф россии, владимир путин, россия
Вооружения, ВМФ России, Владимир Путин, РОССИЯ
23:54 27.03.2025
 
Путин перечислил требования к новым кораблям России

Путин: новые корабли России должны отвечать современным требованиям, быть эффективными

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодготовка ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Подготовка ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Новые российские корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособнее и эффективнее уже в ближайшей перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем строить новые надводные и подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня. И должны, конечно, быть боеспособнее, эффективнее в ближайшей, в полном смысле этого слова, исторической перспективе. Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".
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