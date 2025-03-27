https://1prime.ru/20250327/putin-856177532.html
Путин перечислил требования к новым кораблям России
Путин перечислил требования к новым кораблям России - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин перечислил требования к новым кораблям России
Новые российские корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособнее и эффективнее уже в ближайшей перспективе, заявил президент РФ Владимир | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T23:54+0300
2025-03-27T23:54+0300
2025-03-27T23:54+0300
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Новые российские корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособнее и эффективнее уже в ближайшей перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Будем строить новые надводные и подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня. И должны, конечно, быть боеспособнее, эффективнее в ближайшей, в полном смысле этого слова, исторической перспективе. Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".
https://1prime.ru/20250327/putin-856177317.html
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Вооружения, ВМФ России, Владимир Путин, РОССИЯ
Путин перечислил требования к новым кораблям России
Путин: новые корабли России должны отвечать современным требованиям, быть эффективными
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Новые российские корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособнее и эффективнее уже в ближайшей перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем строить новые надводные и подводные корабли, будем улучшать их характеристики. Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня. И должны, конечно, быть боеспособнее, эффективнее в ближайшей, в полном смысле этого слова, исторической перспективе. Потому что это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия", - сказал Путин на встрече с моряками-подводниками атомного крейсера "Архангельск".
Путин: Россия является и будет мощной морской державой