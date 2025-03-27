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В Раде сорвали заседание после представления проекта соглашения по ресурсам

В Раде сорвали заседание после представления проекта соглашения по ресурсам - 27.03.2025, ПРАЙМ

В Раде сорвали заседание после представления проекта соглашения по ресурсам

Депутаты Рады сорвали очередное заседание после представления нового проекта соглашения Украины с США о ресурсах, сообщил украинский парламентарий партии... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:12+0300

2025-03-27T13:12+0300

2025-03-27T13:12+0300

политика

украина

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Депутаты Рады сорвали очередное заседание после представления нового проекта соглашения Украины с США о ресурсах, сообщил украинский парламентарий партии "Голос" Ярослав Железняк. Ранее в четверг он сообщил, что новый проект соглашения с США по украинским ресурсам не в пользу Украины. Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе. "Коротко: сделал выступление в Раде относительно неуважения к парламенту и нового соглашения об ископаемых. Сорвал дальнейшее заседание", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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