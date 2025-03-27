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Реестр проектов технологического суверенитета включает 24 проекта

Реестр проектов технологического суверенитета включает 24 проекта - 27.03.2025, ПРАЙМ

Реестр проектов технологического суверенитета включает 24 проекта

Реестр проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ за 1,5 года реализации механизма таксономии включает 24 проекта на сумму... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T00:19+0300

2025-03-27T00:19+0300

2025-03-27T00:19+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Реестр проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ за 1,5 года реализации механизма таксономии включает 24 проекта на сумму почти 570 миллиардов рублей, при этом на старте таксономии в апреле 2024 года ВЭБ.РФ анонсировал, что стимулирующие меры могут помочь сформировать кредитный портфель в объеме 5-10 триллионов рублей, говорится в отчете Счетной палаты РФ об итогах результативности мер господдержки проектов технологического суверенитета. Таксономия проектов технологического суверенитета, как установлено в Концепции технологического развития на период до 2030 года, является перечнем требований (приоритетов, критериев), при соответствии которым инвестиционный и (или) исследовательский проект признается проектом по развитию критических и (или) сквозных технологий, поясняется в отчете Счетной палаты. Как пояснил первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, слова которого приводятся в материалах ведомства, главной идеей таксономии является создание дополнительных стимулов для финансирующих организаций кредитовать именно те проекты, в которых заинтересовано государство и которые способствуют форсированию производства инновационной продукции. Таксономия технологического суверенитета помогает снизить нагрузку на капитал банков, отмечает он. Счетная палата проанализировала результативность четырех наиболее масштабных мер господдержки (кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека, программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия") по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ в 2023 году и в выбранном периоде 2024 года. В рамках аудита ведомство провело анализ таксономии проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. "Подводя промежуточные итоги реализации механизма таксономии, необходимо отметить, что за 1,5 года реализации механизма в реестр проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики Российской Федерации включено 24 проекта на общую сумму 568,7 млрд рублей", - отмечает Счетная палата. "При этом на старте таксономии в апреле 2024 года ВЭБ.РФ анонсировал, что стимулирующие меры могут помочь сформировать кредитный портфель в объеме 5–10 трлн рублей, в том числе 1–2 трлн рублей в первый год после запуска механизма", - говорится в отчете. Как отмечает контрольное ведомство, "к сдерживающему фактору реализации механизма относится высокий уровень ключевой ставки Банка России, фактически нивелирующий влияние данной меры", в связи с чем пересмотр условий таксономии и подхода к стимулированию инвестиционных и высокотехнологичных проектов является актуальной задачей в текущем периоде. В целом, касательно механизма таксономии, Счетная палата отмечает, что он содержит ряд несоответствий. Например, наименования отдельных кодов Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) в таксономии не соответствуют классификатору, некоторые коды ОКПД 2 дублируются и имеют разные наименования товаров, а также в таксономии есть коды ОКПД 2, отсутствующие в классификаторе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, технологии, рф, москва, счетная палата, вэб, банк россия