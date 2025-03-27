Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появится единый реестр граждан, нуждающихся в жилье - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250327/reestr-856163023.html
В России появится единый реестр граждан, нуждающихся в жилье
В России появится единый реестр граждан, нуждающихся в жилье - 27.03.2025, ПРАЙМ
В России появится единый реестр граждан, нуждающихся в жилье
Информация о нуждающихся в жилье россиянах будет собрана в едином реестре, кабмин в четверг рассмотрит соответствующий законопроект, сообщил премьер-министр РФ... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:29+0300
2025-03-27T15:29+0300
россия
недвижимость
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/07/777990737_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_07003fdcd19882dab407189adb9c581c.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Информация о нуждающихся в жилье россиянах будет собрана в едином реестре, кабмин в четверг рассмотрит соответствующий законопроект, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Рассмотрим законопроект о создании единого реестра граждан, которые имеют право на государственную поддержку... Необходим единый реестр, это должно способствовать повышению открытости и прозрачности очереди нуждающихся в жилье граждан. Такая информация будет собрана в новой общей базе данных, включая сведения о субсидиях и социальных выплатах на приобретение или строительство квартир или домов", - сказал Мишустин на совещании с правительством. Он отметил, что в России есть разные категории граждан, которые имеют право на улучшение жилищных условий. Среди них семьи с детьми и низкими доходами, люди с инвалидностью, ветераны, граждане, переехавшие из районов Крайнего Севера, и другие. Сегодня данные о них содержатся в разных информационных системах – в федеральных, региональных или муниципальных. Решение о предоставлении жилья принимается теми, в чьей собственности находится здание, причем российские регионы могут устанавливать и свои меры поддержки людей. "Рассчитываем, что эти изменения в законодательстве ускорят принятие решений о предоставлении нуждающимся людям жилья, а также позволят своевременно отслеживать, что делается в регионах для помощи таким гражданам", - прокомментировал Мишустин создание единого реестра.
https://1prime.ru/20250326/bednost-856126234.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/07/777990737_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2169df449bd1de36b23cdcdef187027d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, недвижимость, михаил мишустин
РОССИЯ, Недвижимость, Михаил Мишустин
15:29 27.03.2025
 
В России появится единый реестр граждан, нуждающихся в жилье

Мишустин: единый реестр граждан, нуждающихся в жилье, появится в России

© fotolia.com / lichtmeisterДоговор
Договор - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© fotolia.com / lichtmeister
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Информация о нуждающихся в жилье россиянах будет собрана в едином реестре, кабмин в четверг рассмотрит соответствующий законопроект, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рассмотрим законопроект о создании единого реестра граждан, которые имеют право на государственную поддержку... Необходим единый реестр, это должно способствовать повышению открытости и прозрачности очереди нуждающихся в жилье граждан. Такая информация будет собрана в новой общей базе данных, включая сведения о субсидиях и социальных выплатах на приобретение или строительство квартир или домов", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
Он отметил, что в России есть разные категории граждан, которые имеют право на улучшение жилищных условий. Среди них семьи с детьми и низкими доходами, люди с инвалидностью, ветераны, граждане, переехавшие из районов Крайнего Севера, и другие. Сегодня данные о них содержатся в разных информационных системах – в федеральных, региональных или муниципальных. Решение о предоставлении жилья принимается теми, в чьей собственности находится здание, причем российские регионы могут устанавливать и свои меры поддержки людей.
"Рассчитываем, что эти изменения в законодательстве ускорят принятие решений о предоставлении нуждающимся людям жилья, а также позволят своевременно отслеживать, что делается в регионах для помощи таким гражданам", - прокомментировал Мишустин создание единого реестра.
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Мишустин пообещал побороть бедность в России
Вчера, 16:18
 
РОССИЯНедвижимостьМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала