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В России появится единый реестр граждан, нуждающихся в жилье

В России появится единый реестр граждан, нуждающихся в жилье - 27.03.2025, ПРАЙМ

В России появится единый реестр граждан, нуждающихся в жилье

Информация о нуждающихся в жилье россиянах будет собрана в едином реестре, кабмин в четверг рассмотрит соответствующий законопроект, сообщил премьер-министр РФ... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:29+0300

2025-03-27T15:29+0300

2025-03-27T15:29+0300

россия

недвижимость

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Информация о нуждающихся в жилье россиянах будет собрана в едином реестре, кабмин в четверг рассмотрит соответствующий законопроект, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Рассмотрим законопроект о создании единого реестра граждан, которые имеют право на государственную поддержку... Необходим единый реестр, это должно способствовать повышению открытости и прозрачности очереди нуждающихся в жилье граждан. Такая информация будет собрана в новой общей базе данных, включая сведения о субсидиях и социальных выплатах на приобретение или строительство квартир или домов", - сказал Мишустин на совещании с правительством. Он отметил, что в России есть разные категории граждан, которые имеют право на улучшение жилищных условий. Среди них семьи с детьми и низкими доходами, люди с инвалидностью, ветераны, граждане, переехавшие из районов Крайнего Севера, и другие. Сегодня данные о них содержатся в разных информационных системах – в федеральных, региональных или муниципальных. Решение о предоставлении жилья принимается теми, в чьей собственности находится здание, причем российские регионы могут устанавливать и свои меры поддержки людей. "Рассчитываем, что эти изменения в законодательстве ускорят принятие решений о предоставлении нуждающимся людям жилья, а также позволят своевременно отслеживать, что делается в регионах для помощи таким гражданам", - прокомментировал Мишустин создание единого реестра.

https://1prime.ru/20250326/bednost-856126234.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, михаил мишустин