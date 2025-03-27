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ФАС призвала синхронизировать графики ремонтов НПЗ с посевной кампанией
ФАС призвала синхронизировать графики ремонтов НПЗ с посевной кампанией - 27.03.2025, ПРАЙМ
ФАС призвала синхронизировать графики ремонтов НПЗ с посевной кампанией
Необходимо синхронизировать графики ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с посевной кампанией, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:04+0300
2025-03-27T15:04+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Необходимо синхронизировать графики ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с посевной кампанией, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев. "По нашему мнению, графики ремонта НПЗ можно было бы синхронизировать с посевной", - сказал он в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок".
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ФАС призвала синхронизировать графики ремонтов НПЗ с посевной кампанией
ФАС считает важным синхронизировать графики ремонтов НПЗ с посевной кампанией
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Необходимо синхронизировать графики ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с посевной кампанией, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.
"По нашему мнению, графики ремонта НПЗ можно было бы синхронизировать с посевной", - сказал он в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок".
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