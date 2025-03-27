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Международные резервы России впервые превысили 650 миллиардов долларов

Международные резервы России впервые превысили 650 миллиардов долларов - 27.03.2025, ПРАЙМ

Международные резервы России впервые превысили 650 миллиардов долларов

Международные резервы РФ с 14 по 21 марта выросли на 1,3% и составили 650,4 миллиарда долларов, установив новый исторический рекорд, следует из сообщения Банка... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T16:07+0300

2025-03-27T16:07+0300

2025-03-27T16:10+0300

банк россии

финансы

резервы

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 14 по 21 марта выросли на 1,3% и составили 650,4 миллиарда долларов, установив новый исторический рекорд, следует из сообщения Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 21 марта 2025 года составили 650,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 8,5 миллиардов долларов США, или на 1,3%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 14 марта международные резервы составляли 641,9 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов. Предыдущий максимум в 643,2 миллиарда долларов был установлен 18 февраля 2022 года.

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финансы, резервы