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Венгрия указала на риски приема Украины в ЕС - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Венгрия указала на риски приема Украины в ЕС
Венгрия указала на риски приема Украины в ЕС - 27.03.2025, ПРАЙМ
Венгрия указала на риски приема Украины в ЕС
Вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения, заявил министр... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T17:47+0300
2025-03-27T17:47+0300
экономика
украина
венгрия
петер сийярто
ес
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Если говорить реалистично, то вступление Украины в Евросоюз принесло бы много риска и опасности самому ЕС с точки зрения и безопасности, и экономики, и сельского хозяйства, и здравоохранения, и общественной безопасности", - сказал Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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украина, венгрия, петер сийярто, ес
Экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС
17:47 27.03.2025
 
Венгрия указала на риски приема Украины в ЕС

Сийярто: прием Украины в ЕС несет большие риски европейской экономике и безопасности

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
"Если говорить реалистично, то вступление Украины в Евросоюз принесло бы много риска и опасности самому ЕС с точки зрения и безопасности, и экономики, и сельского хозяйства, и здравоохранения, и общественной безопасности", - сказал Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
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ЭкономикаУКРАИНАВЕНГРИЯПетер СийяртоЕС
 
 
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