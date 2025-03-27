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Венгрия указала на риски приема Украины в ЕС

Венгрия указала на риски приема Украины в ЕС - 27.03.2025, ПРАЙМ

Венгрия указала на риски приема Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения, заявил министр... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T17:47+0300

2025-03-27T17:47+0300

2025-03-27T17:47+0300

экономика

украина

венгрия

петер сийярто

ес

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Если говорить реалистично, то вступление Украины в Евросоюз принесло бы много риска и опасности самому ЕС с точки зрения и безопасности, и экономики, и сельского хозяйства, и здравоохранения, и общественной безопасности", - сказал Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

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украина, венгрия, петер сийярто, ес