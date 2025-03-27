https://1prime.ru/20250327/risk-856167983.html
Венгрия указала на риски приема Украины в ЕС
Венгрия указала на риски приема Украины в ЕС - 27.03.2025, ПРАЙМ
Венгрия указала на риски приема Украины в ЕС
Вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения, заявил министр... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T17:47+0300
2025-03-27T17:47+0300
2025-03-27T17:47+0300
экономика
украина
венгрия
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:124:795:571_1920x0_80_0_0_fed89361137152a258406eaa904cb367.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Если говорить реалистично, то вступление Украины в Евросоюз принесло бы много риска и опасности самому ЕС с точки зрения и безопасности, и экономики, и сельского хозяйства, и здравоохранения, и общественной безопасности", - сказал Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://1prime.ru/20250327/mid-856153337.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:50:795:646_1920x0_80_0_0_5be110dedf8b4bf9b321c7023cd532ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, венгрия, петер сийярто, ес
Экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС
Венгрия указала на риски приема Украины в ЕС
Сийярто: прием Украины в ЕС несет большие риски европейской экономике и безопасности
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
"Если говорить реалистично, то вступление Украины в Евросоюз принесло бы много риска и опасности самому ЕС с точки зрения и безопасности, и экономики, и сельского хозяйства, и здравоохранения, и общественной безопасности", - сказал Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
МИД сделал заявление о размещении миротворческих контингентов на Украине