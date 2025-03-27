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На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест
На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест - 27.03.2025, ПРАЙМ
На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест
Следователь заявил в суде, что на имущество топ-менеджеров "Роснано" наложен обеспечительный арест. Об этом заявил корреспондент РИА Новости из зала Мещанского... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T17:24+0300
2025-03-27T17:24+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Следователь заявил в суде, что на имущество топ-менеджеров "Роснано" наложен обеспечительный арест. Об этом заявил корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "В настоящий момент на имущество обвиняемых по делу наложен обеспечительный арест", - заявил следователь в суде.Трем фигурантам дела: Борису Подольскому, Артуру Галстяну и Марине Касенковой продлили срок ареста до 29 июня. Им всем предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ, связанной с финансовыми нарушениями.На счетах Подольского было обнаружено более 200 миллионов рублей, которые были сняты после избрания ему меры пресечения. Следователь утверждает, что Подольский пытался скрыть имущество и препятствовать расследованию.
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россия, роснано
На имущество топ-менеджеров "Роснано" наложили арест
Суд наложил обеспечительный арест на имущество топ-менеджеров "Роснано"
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Следователь заявил в суде, что на имущество топ-менеджеров "Роснано" наложен обеспечительный арест. Об этом заявил корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"В настоящий момент на имущество обвиняемых по делу наложен обеспечительный арест", - заявил следователь в суде.
Трем фигурантам дела: Борису Подольскому, Артуру Галстяну и Марине Касенковой продлили срок ареста до 29 июня. Им всем предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ, связанной с финансовыми нарушениями.
На счетах Подольского было обнаружено более 200 миллионов рублей, которые были сняты после избрания ему меры пресечения. Следователь утверждает, что Подольский пытался скрыть имущество и препятствовать расследованию.
Суд арестовал топ-менеджера "Роснано" Подольского