https://1prime.ru/20250327/rosneft-856154658.html
Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал в Башкирии
Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал в Башкирии - 27.03.2025, ПРАЙМ
Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал в Башкирии
Специалисты "Роснефти" обнаружили уникальный минерал на месторождении в Башкирии, эта находка открывает новые направления исследований, результаты которых... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T12:40+0300
2025-03-27T12:40+0300
2025-03-27T12:40+0300
энергетика
роснефть
промышленность
башкирия
https://cdnn.1prime.ru/img/83543/47/835434735_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_16664d40c2c00024f2224df935837294.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Специалисты "Роснефти" обнаружили уникальный минерал на месторождении в Башкирии, эта находка открывает новые направления исследований, результаты которых повышают эффективность процессов нефтедобычи, сообщили в компании. "Сотрудники научного института "Роснефти" в Уфе обнаружили в образцах керна, отобранных на Арланском месторождении, чрезвычайно редкий для нефтяных пластов глинистый минерал - сепиолит. Эта находка открывает новые направления исследований, результаты которых повышают эффективность процессов нефтедобычи", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, минерал имеет волокнистую структуру, благодаря которой обладает высокой пористостью и способностью впитывать технологические жидкости, применяемые при разработке месторождений. Оценка содержания сепиолитов и детальное изучение их свойств позволит выработать наиболее эффективную стратегию извлечения углеводородов. Уточняется, что сепиолиты сформировались в северо-западной части Башкирии миллионы лет назад в пересыхающих высокощелочных водоёмах. В современной природе аналогов таких водоёмов не существует. Форма и толщина нитей минерала зависят от химического состава воды, температуры, щелочности среды и других геологических факторов, что делает каждую породу сепиолита уникальной. Арланское месторождение - крупнейшее в Башкирии по запасам и одно из самых сложных с точки зрения геологического строения. Всего на месторождении выделено 862 залежи нефти, основная доля которых приходится на карбонатные отложения, расположенные на глубине 800-1000 метров, где и были обнаружены сепиолиты, добавили в компании.
https://1prime.ru/20250326/neft-856130425.html
башкирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83543/47/835434735_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b51ff60631036c8ee86af410b3d44859.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роснефть, промышленность, башкирия
Энергетика, Роснефть, Промышленность, БАШКИРИЯ
Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал в Башкирии
Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал на месторождении в Башкирии
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Специалисты "Роснефти" обнаружили уникальный минерал на месторождении в Башкирии, эта находка открывает новые направления исследований, результаты которых повышают эффективность процессов нефтедобычи, сообщили в компании.
"Сотрудники научного института "Роснефти" в Уфе обнаружили в образцах керна, отобранных на Арланском месторождении, чрезвычайно редкий для нефтяных пластов глинистый минерал - сепиолит. Эта находка открывает новые направления исследований, результаты которых повышают эффективность процессов нефтедобычи", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, минерал имеет волокнистую структуру, благодаря которой обладает высокой пористостью и способностью впитывать технологические жидкости, применяемые при разработке месторождений. Оценка содержания сепиолитов и детальное изучение их свойств позволит выработать наиболее эффективную стратегию извлечения углеводородов.
Уточняется, что сепиолиты сформировались в северо-западной части Башкирии миллионы лет назад в пересыхающих высокощелочных водоёмах. В современной природе аналогов таких водоёмов не существует. Форма и толщина нитей минерала зависят от химического состава воды, температуры, щелочности среды и других геологических факторов, что делает каждую породу сепиолита уникальной.
Арланское месторождение - крупнейшее в Башкирии по запасам и одно из самых сложных с точки зрения геологического строения. Всего на месторождении выделено 862 залежи нефти, основная доля которых приходится на карбонатные отложения, расположенные на глубине 800-1000 метров, где и были обнаружены сепиолиты, добавили в компании.
"Роснефть" поставила рекорд добычи нефти из одной скважины