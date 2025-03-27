https://1prime.ru/20250327/rosneft-856154658.html

Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал в Башкирии

Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал в Башкирии - 27.03.2025, ПРАЙМ

Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал в Башкирии

Специалисты "Роснефти" обнаружили уникальный минерал на месторождении в Башкирии, эта находка открывает новые направления исследований, результаты которых... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T12:40+0300

2025-03-27T12:40+0300

2025-03-27T12:40+0300

энергетика

роснефть

промышленность

башкирия

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Специалисты "Роснефти" обнаружили уникальный минерал на месторождении в Башкирии, эта находка открывает новые направления исследований, результаты которых повышают эффективность процессов нефтедобычи, сообщили в компании. "Сотрудники научного института "Роснефти" в Уфе обнаружили в образцах керна, отобранных на Арланском месторождении, чрезвычайно редкий для нефтяных пластов глинистый минерал - сепиолит. Эта находка открывает новые направления исследований, результаты которых повышают эффективность процессов нефтедобычи", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, минерал имеет волокнистую структуру, благодаря которой обладает высокой пористостью и способностью впитывать технологические жидкости, применяемые при разработке месторождений. Оценка содержания сепиолитов и детальное изучение их свойств позволит выработать наиболее эффективную стратегию извлечения углеводородов. Уточняется, что сепиолиты сформировались в северо-западной части Башкирии миллионы лет назад в пересыхающих высокощелочных водоёмах. В современной природе аналогов таких водоёмов не существует. Форма и толщина нитей минерала зависят от химического состава воды, температуры, щелочности среды и других геологических факторов, что делает каждую породу сепиолита уникальной. Арланское месторождение - крупнейшее в Башкирии по запасам и одно из самых сложных с точки зрения геологического строения. Всего на месторождении выделено 862 залежи нефти, основная доля которых приходится на карбонатные отложения, расположенные на глубине 800-1000 метров, где и были обнаружены сепиолиты, добавили в компании.

https://1prime.ru/20250326/neft-856130425.html

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роснефть, промышленность, башкирия