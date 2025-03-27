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Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал в Башкирии - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал в Башкирии
Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал в Башкирии - 27.03.2025, ПРАЙМ
Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал в Башкирии
Специалисты "Роснефти" обнаружили уникальный минерал на месторождении в Башкирии, эта находка открывает новые направления исследований, результаты которых... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T12:40+0300
2025-03-27T12:40+0300
энергетика
роснефть
промышленность
башкирия
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Специалисты "Роснефти" обнаружили уникальный минерал на месторождении в Башкирии, эта находка открывает новые направления исследований, результаты которых повышают эффективность процессов нефтедобычи, сообщили в компании. "Сотрудники научного института "Роснефти" в Уфе обнаружили в образцах керна, отобранных на Арланском месторождении, чрезвычайно редкий для нефтяных пластов глинистый минерал - сепиолит. Эта находка открывает новые направления исследований, результаты которых повышают эффективность процессов нефтедобычи", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, минерал имеет волокнистую структуру, благодаря которой обладает высокой пористостью и способностью впитывать технологические жидкости, применяемые при разработке месторождений. Оценка содержания сепиолитов и детальное изучение их свойств позволит выработать наиболее эффективную стратегию извлечения углеводородов. Уточняется, что сепиолиты сформировались в северо-западной части Башкирии миллионы лет назад в пересыхающих высокощелочных водоёмах. В современной природе аналогов таких водоёмов не существует. Форма и толщина нитей минерала зависят от химического состава воды, температуры, щелочности среды и других геологических факторов, что делает каждую породу сепиолита уникальной. Арланское месторождение - крупнейшее в Башкирии по запасам и одно из самых сложных с точки зрения геологического строения. Всего на месторождении выделено 862 залежи нефти, основная доля которых приходится на карбонатные отложения, расположенные на глубине 800-1000 метров, где и были обнаружены сепиолиты, добавили в компании.
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роснефть, промышленность, башкирия
Энергетика, Роснефть, Промышленность, БАШКИРИЯ
12:40 27.03.2025
 
Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал в Башкирии

Специалисты "Роснефти" обнаружили редкий минерал на месторождении в Башкирии

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПробки в Москве
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© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Специалисты "Роснефти" обнаружили уникальный минерал на месторождении в Башкирии, эта находка открывает новые направления исследований, результаты которых повышают эффективность процессов нефтедобычи, сообщили в компании.
"Сотрудники научного института "Роснефти" в Уфе обнаружили в образцах керна, отобранных на Арланском месторождении, чрезвычайно редкий для нефтяных пластов глинистый минерал - сепиолит. Эта находка открывает новые направления исследований, результаты которых повышают эффективность процессов нефтедобычи", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, минерал имеет волокнистую структуру, благодаря которой обладает высокой пористостью и способностью впитывать технологические жидкости, применяемые при разработке месторождений. Оценка содержания сепиолитов и детальное изучение их свойств позволит выработать наиболее эффективную стратегию извлечения углеводородов.
Уточняется, что сепиолиты сформировались в северо-западной части Башкирии миллионы лет назад в пересыхающих высокощелочных водоёмах. В современной природе аналогов таких водоёмов не существует. Форма и толщина нитей минерала зависят от химического состава воды, температуры, щелочности среды и других геологических факторов, что делает каждую породу сепиолита уникальной.
Арланское месторождение - крупнейшее в Башкирии по запасам и одно из самых сложных с точки зрения геологического строения. Всего на месторождении выделено 862 залежи нефти, основная доля которых приходится на карбонатные отложения, расположенные на глубине 800-1000 метров, где и были обнаружены сепиолиты, добавили в компании.
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
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