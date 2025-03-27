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Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия, заявил Патрушев - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия, заявил Патрушев
Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия, заявил Патрушев - 27.03.2025, ПРАЙМ
Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия, заявил Патрушев
Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия в 2024 году, экспорт растениеводческой продукции в прошлом году превысил 87 миллионов тонн, заявил... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T12:45+0300
2025-03-27T12:45+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия в 2024 году, экспорт растениеводческой продукции в прошлом году превысил 87 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "В 2024 году Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия. За прошлый год объем растениеводческой продукции, направленной на экспорт, превысил 87 миллионов тонн, что на 2,6 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Отдельно отмечу рост поставок российского зерна на рынки стран Африки, Азии и Латинской Америки... В 2024 году экспорт в данном сегменте прибавил почти 20% и превысил 3 миллиона тонн", - сказал Патрушев на заседании итоговой коллегии Россельхознадзора. Он также отметил, что несмотря на напряженную обстановку, связанную с болезнями животных во всем мире, в России эпизоотическая обстановка стабильная. Специалисты Россельхознадзора ведут профилактические мероприятия на производствах, исследования поголовья на наличие заболеваний, маркировку, учет и вакцинацию животных. Говоря о надзоре за надлежащим использованием сельскохозяйственных земель, вице-премьер уточнил, что только в 2024 году за счет проведения соответствующих мероприятий было дополнительно возвращено в оборот больше 330 тысяч гектаров. А за 5 лет – уже почти 1,5 миллиона гектаров земель. В сфере надзора за грамотным применением пестицидов и агрохимикатов по результатам мониторинга в 2024 году Россельхознадзором выявлено около 300 нарушений правил обращения с пестицидами. В то же время Патрушев призвал Минсельхоз России и Россельхознадзор продолжать диалог с зарубежными партнерами для расширения возможностей отечественных экспортеров. "Более чем за 20 лет работы Федеральная служба сумела создать эффективную систему защиты России от биологических угроз. Вместе с тем президент поставил перед агропромышленным комплексом цель к 2030 году на четверть нарастить объемы производства и в полтора раза увеличить экспорт. Мы также должны обеспечить аграрный суверенитет", - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ.
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россия, сельское хозяйство, дмитрий патрушев
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, Дмитрий Патрушев
12:45 27.03.2025
 
Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия, заявил Патрушев

Патрушев: Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия в 2024 году

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев
© POOL
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия в 2024 году, экспорт растениеводческой продукции в прошлом году превысил 87 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"В 2024 году Россия сохранила статус нетто-экспортера продовольствия. За прошлый год объем растениеводческой продукции, направленной на экспорт, превысил 87 миллионов тонн, что на 2,6 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Отдельно отмечу рост поставок российского зерна на рынки стран Африки, Азии и Латинской Америки... В 2024 году экспорт в данном сегменте прибавил почти 20% и превысил 3 миллиона тонн", - сказал Патрушев на заседании итоговой коллегии Россельхознадзора.
Он также отметил, что несмотря на напряженную обстановку, связанную с болезнями животных во всем мире, в России эпизоотическая обстановка стабильная. Специалисты Россельхознадзора ведут профилактические мероприятия на производствах, исследования поголовья на наличие заболеваний, маркировку, учет и вакцинацию животных.
Говоря о надзоре за надлежащим использованием сельскохозяйственных земель, вице-премьер уточнил, что только в 2024 году за счет проведения соответствующих мероприятий было дополнительно возвращено в оборот больше 330 тысяч гектаров. А за 5 лет – уже почти 1,5 миллиона гектаров земель. В сфере надзора за грамотным применением пестицидов и агрохимикатов по результатам мониторинга в 2024 году Россельхознадзором выявлено около 300 нарушений правил обращения с пестицидами.
В то же время Патрушев призвал Минсельхоз России и Россельхознадзор продолжать диалог с зарубежными партнерами для расширения возможностей отечественных экспортеров.
"Более чем за 20 лет работы Федеральная служба сумела создать эффективную систему защиты России от биологических угроз. Вместе с тем президент поставил перед агропромышленным комплексом цель к 2030 году на четверть нарастить объемы производства и в полтора раза увеличить экспорт. Мы также должны обеспечить аграрный суверенитет", - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ.
Флаги США
WP: Минсельхоз США отменил поставки продовольствия на $500 миллионов
22 марта, 11:23
 
ЭкономикаРОССИЯСельское хозяйствоДмитрий Патрушев
 
 
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