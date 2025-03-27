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"Ростех" ожидает существенного роста выручки по итогам 2024 года

"Ростех" ожидает существенного роста выручки по итогам 2024 года - 27.03.2025, ПРАЙМ

"Ростех" ожидает существенного роста выручки по итогам 2024 года

Госкорпорация "Ростех", несмотря на санкции, ожидает существенного роста выручки по итогам 2024 года, в том числе от гражданской продукции, сообщил глава... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T06:16+0300

2025-03-27T06:16+0300

2025-03-27T06:16+0300

бизнес

экономика

москва

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех", несмотря на санкции, ожидает существенного роста выручки по итогам 2024 года, в том числе от гражданской продукции, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов в интервью журналу "Эксперт". "Мы давно адаптировались к новым условиям и, как видите, растем, несмотря на санкции: и в деньгах, и в объемах продукции, и в разработках. По итогам 2024 года у нас будет существенный рост выручки, в том числе от реализации гражданских продуктов. Конкретные цифры назовем чуть позже, когда отчетность будет утверждена официально", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о влиянии санкций на "Ростех". В 2023 году консолидированная выручка "Ростеха" выросла на 34% и составила 2,84 триллиона рублей, чистая прибыль увеличилась на 54% - до 60,1 миллиарда рублей. Госкорпорация в июле прошлого года сообщала, что по итогам 2024 года ожидает выручку свыше 3 триллионов рублей. Чемезов отметил, что без санкций проще было бы не только российским компаниям, но и западным странам, которые несут большие финансовые потери. "Но если все останется, как сейчас, - не пропадем", - добавил он. "В каком-то смысле санкции открыли нам второе дыхание, сделали нас креативнее и быстрее. Поэтому уже много раз говорил и повторяю еще раз: спасибо за такое окно возможностей", - отметил Чемезов. "Что касается отмены, то давайте верить делам, а не слухам. Разговоров действительно много, только реальных дел пока не видно", - подытожил глава "Ростеха".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, москва, сергей чемезов, ростех