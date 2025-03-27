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"Ростех" больше не использует доллары при заключении контрактов

"Ростех" больше не использует доллары при заключении контрактов - 27.03.2025, ПРАЙМ

"Ростех" больше не использует доллары при заключении контрактов

"Ростех" при заключении контрактов с иностранными партнерами больше не использует доллары, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T06:16+0300

2025-03-27T06:16+0300

2025-03-27T06:16+0300

экономика

россия

москва

сергей чемезов

ростех

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "Ростех" при заключении контрактов с иностранными партнерами больше не использует доллары, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов. "Большинство экспортных контрактов мы заключаем в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Используем также офсетные механизмы и инструменты встречной торговли. От доллара отказались давно", - сказал Чемезов в интервью журналу "Эксперт". Он отметил, что портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта", который входит в "Ростех", в этом году впервые превысил 60 миллиардов долларов. "Прежде всего это связано с тем, что наша продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий. Ее достоинства весь мир видит не в рекламных буклетах, а на полях боев - это неоспоримое преимущество", - сказал Чемезов. Например, комплексы семейства "Панцирь" показали высокую эффективность против ракет со сниженной радиолокационной сигнатурой - Storm Shadow, GMLRS и других. Истребитель Су-57 на сегодня единственный в мире подтвердил способность работать против современных систем ПВО, включая американский Patriot. "Добавлю, что у нашего оружия есть еще одно преимущество: его нельзя удаленно отключить "одной кнопкой", как, например, американское. Об этом не говорят, но наши партнеры это ценят", - отметил глава "Ростеха".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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