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"Ростех" больше не использует доллары при заключении контрактов
"Ростех" больше не использует доллары при заключении контрактов - 27.03.2025, ПРАЙМ
"Ростех" больше не использует доллары при заключении контрактов
"Ростех" при заключении контрактов с иностранными партнерами больше не использует доллары, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T06:16+0300
2025-03-27T06:16+0300
2025-03-27T06:16+0300
экономика
россия
москва
сергей чемезов
ростех
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "Ростех" при заключении контрактов с иностранными партнерами больше не использует доллары, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов.
"Большинство экспортных контрактов мы заключаем в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Используем также офсетные механизмы и инструменты встречной торговли. От доллара отказались давно", - сказал Чемезов в интервью журналу "Эксперт".
Он отметил, что портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта", который входит в "Ростех", в этом году впервые превысил 60 миллиардов долларов.
"Прежде всего это связано с тем, что наша продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий. Ее достоинства весь мир видит не в рекламных буклетах, а на полях боев - это неоспоримое преимущество", - сказал Чемезов.
Например, комплексы семейства "Панцирь" показали высокую эффективность против ракет со сниженной радиолокационной сигнатурой - Storm Shadow, GMLRS и других. Истребитель Су-57 на сегодня единственный в мире подтвердил способность работать против современных систем ПВО, включая американский Patriot.
"Добавлю, что у нашего оружия есть еще одно преимущество: его нельзя удаленно отключить "одной кнопкой", как, например, американское. Об этом не говорят, но наши партнеры это ценят", - отметил глава "Ростеха".
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россия, москва, сергей чемезов, ростех, рособоронэкспорт
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Чемезов, Ростех, Рособоронэкспорт
"Ростех" больше не использует доллары при заключении контрактов
Чемезов: "Ростех" при заключении контрактов с партнерами больше не использует доллары
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "Ростех" при заключении контрактов с иностранными партнерами больше не использует доллары, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов.
"Большинство экспортных контрактов мы заключаем в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Используем также офсетные механизмы и инструменты встречной торговли. От доллара отказались давно", - сказал Чемезов в интервью журналу "Эксперт".
Он отметил, что портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта", который входит в "Ростех", в этом году впервые превысил 60 миллиардов долларов.
"Прежде всего это связано с тем, что наша продукция прошла обкатку в условиях реальных военных действий. Ее достоинства весь мир видит не в рекламных буклетах, а на полях боев - это неоспоримое преимущество", - сказал Чемезов.
Например, комплексы семейства "Панцирь" показали высокую эффективность против ракет со сниженной радиолокационной сигнатурой - Storm Shadow, GMLRS и других. Истребитель Су-57 на сегодня единственный в мире подтвердил способность работать против современных систем ПВО, включая американский Patriot.
"Добавлю, что у нашего оружия есть еще одно преимущество: его нельзя удаленно отключить "одной кнопкой", как, например, американское. Об этом не говорят, но наши партнеры это ценят", - отметил глава "Ростеха".