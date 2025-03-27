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"Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию
"Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию - 27.03.2025, ПРАЙМ
"Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию
"Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию, но считает, что российские самолеты должны иметь преференции на рынке, заявил генеральный директор корпорации... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T06:16+0300
2025-03-27T06:16+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию, но считает, что российские самолеты должны иметь преференции на рынке, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов.
"Мы только что обсуждали с вами вероятность возврата в страну Boeing. Мы не боимся этого, но считаем, что отечественные самолеты должны иметь очевидные преференции на рынке. Только так мы гарантированно не вернемся к ситуации 2022 года", - сказал Чемезов в интервью журналу "Эксперт".
Он отметил, что государство сейчас продвигает комплексные меры господдержки промышленности, на проекты по достижению технологического лидерства, в том числе и авиационные программы, выделены триллионы.
Кроме того, идет целевое финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серьезные средства направляются на субсидирование процентных ставок по кредитам. Созданы также преференции для отечественного товаропроизводителя в госзакупках. "Подобные меры - нормальная практика во всем мире", - добавил Чемезов.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
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бизнес, россия, москва, сергей чемезов, ростех, boeing
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Чемезов, Ростех, Boeing
"Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию
Глава "Ростеха" Чемезов: российские самолеты должны иметь преференции на рынке
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. "Ростех" не боится возвращения Boeing в Россию, но считает, что российские самолеты должны иметь преференции на рынке, заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов.
"Мы только что обсуждали с вами вероятность возврата в страну Boeing. Мы не боимся этого, но считаем, что отечественные самолеты должны иметь очевидные преференции на рынке. Только так мы гарантированно не вернемся к ситуации 2022 года", - сказал Чемезов в интервью журналу "Эксперт".
Он отметил, что государство сейчас продвигает комплексные меры господдержки промышленности, на проекты по достижению технологического лидерства, в том числе и авиационные программы, выделены триллионы.
Кроме того, идет целевое финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серьезные средства направляются на субсидирование процентных ставок по кредитам. Созданы также преференции для отечественного товаропроизводителя в госзакупках. "Подобные меры - нормальная практика во всем мире", - добавил Чемезов.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.