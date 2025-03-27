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Рубль торгуется в легком минусе против юаня на Московской бирже

Рубль торгуется в легком минусе против юаня на Московской бирже - 27.03.2025, ПРАЙМ

Рубль торгуется в легком минусе против юаня на Московской бирже

Курс рубля в четверг немного снижается против юаня на Московской бирже, однако китайская валюта остается ниже уровня 11,5 рубля, следует из данных Московской... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T17:35+0300

2025-03-27T17:35+0300

2025-03-27T17:35+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в четверг немного снижается против юаня на Московской бирже, однако китайская валюта остается ниже уровня 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.14 мск повышался на 2 копейки, до 11,47 рубля. Повышение составило 0,2%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,45-11,57 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 5,6 миллиарда юаней, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,08 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,418 против 7,268 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,1%. На форексе доллар котируется по 83,55 рубля. РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ Рубль днем торгуется преимущественно в минусе против юаня на Мосбирже. Однако китайская валюта после вчерашнего снижения пока не может вернуться на уровень 11,5 рубля и закрепиться на нем. "Рубль после утреннего снижения пытается восстанавливаться. Поддержку валюте РФ, вероятно, оказывает то, что сегодня последний день продажи иностранной валюты с режимом расчетов TOM (назавтра) для того, чтобы вырученные рубли поступили с целью уплаты налогов в пятницу, 28 марта, когда для этого у экспортеров будет последний день в текущем месяце", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,13% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,08% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.15 мск снижалась на 0,2%, до 72,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 104,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Крепкие позиции рубля по-прежнему объясняются состоянием платежного баланса и действиями нерезидентов, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Санкции против финансового и нефтяного сектора, по-видимому, не привели к существенному сокращению притока валютной выручки. При этом импорт может быть низким как из-за сезонности, так и по причине усиления экспортного контроля в Китае, замедления роста экономической активности, выжидательной позиции бизнеса и потребителей в условиях геополитической неопределенности", - добавляет она. Тем не менее, уже в конце сегодняшних торгов курс юаня способен направиться в район верхней границы недельного диапазона 11,37–11,66 рубля, а в ближайшие сессии - попытаться пробить это сопротивление, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

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