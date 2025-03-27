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"Русал" готов нарастить выпуск редкоземельного металла

"Русал" готов нарастить выпуск редкоземельного металла - 27.03.2025, ПРАЙМ

"Русал" готов нарастить выпуск редкоземельного металла

Производство редкоземельного металла галлия глиноземным дивизионом "Русала" составляет около 7 тонн в год, в случае роста спроса со стороны российских... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T04:45+0300

2025-03-27T04:45+0300

2025-03-27T04:45+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Производство редкоземельного металла галлия глиноземным дивизионом "Русала" составляет около 7 тонн в год, в случае роста спроса со стороны российских высокотехнологичных отраслей компания готова нарастить выпуск металла до 41 тонны в год, следует из ответа пресс-службы "Русала" на запрос РИА Новости. "Глиноземный дивизион "Русала" выступает единственным производителем галлия в России. Пикалевский глиноземный завод (ПЛГЗ) выпускает около 7 тонн галлия в год с чистотой 99,9999%, извлекая весь галлий, содержащийся в оборотных растворах", - привели в пресс-службе данные о текущих объемах выпуска металла. "Русал" готов удовлетворить полностью спрос отечественной промышленности не только имеющимися мощностями, но и тиражировать технологию извлечения галлия на других заводах глиноземного дивизиона, увеличив объем выпуска до 41 тонны в год. Такие проекты потребуют десятков миллионов долларов инвестиций и станут актуальными в случае роста спроса со стороны российских высокотехнологичных отраслей", - ответили в пресс-службе на вопрос о возможности масштабирования имеющегося производства. Отмечается, что в 2024 году на внутреннем рынке страны было реализовано около 915 килограмм металла, оставшаяся часть выпущенных объемов была направлена на экспорт. Галлий относится к группе редкоземельных металлов, включающей семнадцать элементов серебристо-белого цвета со схожими химическими свойствами, уточнили в пресс-службе. Данный металл применяется для производства арсенида галлия, из которого выпускаются полупроводниковые пластины для интегральных схем, лазерных диодов, фотоприемников, солнечных батарей. Основное потребление сосредоточено в Китае, США, Японии и Евросоюзе. Объем производства первичного металлического галлия в мире составляет 500-550 тонн в год. С учетом переработки переработки скрапа (вторичного галлия) годовое потребление достигает 700 тонн в год.

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промышленность, бизнес, китай, сша, япония, русал, ес