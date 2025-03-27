Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русал" готов нарастить выпуск редкоземельного металла - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/rusavshij-856142718.html
"Русал" готов нарастить выпуск редкоземельного металла
"Русал" готов нарастить выпуск редкоземельного металла - 27.03.2025, ПРАЙМ
"Русал" готов нарастить выпуск редкоземельного металла
Производство редкоземельного металла галлия глиноземным дивизионом "Русала" составляет около 7 тонн в год, в случае роста спроса со стороны российских... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T04:45+0300
2025-03-27T04:45+0300
промышленность
бизнес
экономика
китай
сша
япония
русал
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856142718.jpg?1743039924
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Производство редкоземельного металла галлия глиноземным дивизионом "Русала" составляет около 7 тонн в год, в случае роста спроса со стороны российских высокотехнологичных отраслей компания готова нарастить выпуск металла до 41 тонны в год, следует из ответа пресс-службы "Русала" на запрос РИА Новости. "Глиноземный дивизион "Русала" выступает единственным производителем галлия в России. Пикалевский глиноземный завод (ПЛГЗ) выпускает около 7 тонн галлия в год с чистотой 99,9999%, извлекая весь галлий, содержащийся в оборотных растворах", - привели в пресс-службе данные о текущих объемах выпуска металла. "Русал" готов удовлетворить полностью спрос отечественной промышленности не только имеющимися мощностями, но и тиражировать технологию извлечения галлия на других заводах глиноземного дивизиона, увеличив объем выпуска до 41 тонны в год. Такие проекты потребуют десятков миллионов долларов инвестиций и станут актуальными в случае роста спроса со стороны российских высокотехнологичных отраслей", - ответили в пресс-службе на вопрос о возможности масштабирования имеющегося производства. Отмечается, что в 2024 году на внутреннем рынке страны было реализовано около 915 килограмм металла, оставшаяся часть выпущенных объемов была направлена на экспорт. Галлий относится к группе редкоземельных металлов, включающей семнадцать элементов серебристо-белого цвета со схожими химическими свойствами, уточнили в пресс-службе. Данный металл применяется для производства арсенида галлия, из которого выпускаются полупроводниковые пластины для интегральных схем, лазерных диодов, фотоприемников, солнечных батарей. Основное потребление сосредоточено в Китае, США, Японии и Евросоюзе. Объем производства первичного металлического галлия в мире составляет 500-550 тонн в год. С учетом переработки переработки скрапа (вторичного галлия) годовое потребление достигает 700 тонн в год.
китай
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, китай, сша, япония, русал, ес
Промышленность, Бизнес, Экономика, КИТАЙ, США, ЯПОНИЯ, Русал, ЕС
04:45 27.03.2025
 
"Русал" готов нарастить выпуск редкоземельного металла

"Русал" готов нарастить выпуск редкоземельного металла галлия до 41 тонны в год

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Производство редкоземельного металла галлия глиноземным дивизионом "Русала" составляет около 7 тонн в год, в случае роста спроса со стороны российских высокотехнологичных отраслей компания готова нарастить выпуск металла до 41 тонны в год, следует из ответа пресс-службы "Русала" на запрос РИА Новости.
"Глиноземный дивизион "Русала" выступает единственным производителем галлия в России. Пикалевский глиноземный завод (ПЛГЗ) выпускает около 7 тонн галлия в год с чистотой 99,9999%, извлекая весь галлий, содержащийся в оборотных растворах", - привели в пресс-службе данные о текущих объемах выпуска металла.
"Русал" готов удовлетворить полностью спрос отечественной промышленности не только имеющимися мощностями, но и тиражировать технологию извлечения галлия на других заводах глиноземного дивизиона, увеличив объем выпуска до 41 тонны в год. Такие проекты потребуют десятков миллионов долларов инвестиций и станут актуальными в случае роста спроса со стороны российских высокотехнологичных отраслей", - ответили в пресс-службе на вопрос о возможности масштабирования имеющегося производства.
Отмечается, что в 2024 году на внутреннем рынке страны было реализовано около 915 килограмм металла, оставшаяся часть выпущенных объемов была направлена на экспорт.
Галлий относится к группе редкоземельных металлов, включающей семнадцать элементов серебристо-белого цвета со схожими химическими свойствами, уточнили в пресс-службе.
Данный металл применяется для производства арсенида галлия, из которого выпускаются полупроводниковые пластины для интегральных схем, лазерных диодов, фотоприемников, солнечных батарей. Основное потребление сосредоточено в Китае, США, Японии и Евросоюзе. Объем производства первичного металлического галлия в мире составляет 500-550 тонн в год. С учетом переработки переработки скрапа (вторичного галлия) годовое потребление достигает 700 тонн в год.
 
ЭкономикаПромышленностьБизнесКИТАЙСШАЯПОНИЯРусалЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала