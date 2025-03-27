Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рябков рассказал о реакции Вашингтона на черноморскую инициативу - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250327/ryabkov-856155871.html
Рябков рассказал о реакции Вашингтона на черноморскую инициативу
Рябков рассказал о реакции Вашингтона на черноморскую инициативу - 27.03.2025, ПРАЙМ
Рябков рассказал о реакции Вашингтона на черноморскую инициативу
Россия получила общую реакцию из США на условия для возобновления действия черноморской инициативы, конкретных договорённостей еще нет. Об этом сообщил в беседе | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T13:01+0300
2025-03-27T13:01+0300
политика
россия
сша
сергей рябков
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_22dcdabd82feee31ad29bcd7304b36d0.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия получила общую реакцию из США на условия для возобновления действия черноморской инициативы, конкретных договорённостей еще нет. Об этом сообщил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. "(Реакция) была в самом общем плане. Есть необходимость продолжения диалога, в который должны включаться профессионалы. Договоренностей конкретного свойства о том, что будет дальше происходить, на сегодня нет. Но над этим мы работаем", - сказал Рябков.На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://1prime.ru/20250326/manturov-856129941.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_06fbc7951de1839ebf794a3c05a57002.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, сергей рябков
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков
13:01 27.03.2025
 
Рябков рассказал о реакции Вашингтона на черноморскую инициативу

Рябков: Москва получила общую реакцию США на условия по черноморской инициативе

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Фотохост БРИКС
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия получила общую реакцию из США на условия для возобновления действия черноморской инициативы, конкретных договорённостей еще нет. Об этом сообщил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"(Реакция) была в самом общем плане. Есть необходимость продолжения диалога, в который должны включаться профессионалы. Договоренностей конкретного свойства о том, что будет дальше происходить, на сегодня нет. Но над этим мы работаем", - сказал Рябков.
На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Мантуров оценил преимущества Черноморской сделки для других стран
Вчера, 17:04
 
ПолитикаРОССИЯСШАСергей Рябков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала