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Рябков рассказал о реакции Вашингтона на черноморскую инициативу

Рябков рассказал о реакции Вашингтона на черноморскую инициативу - 27.03.2025, ПРАЙМ

Рябков рассказал о реакции Вашингтона на черноморскую инициативу

Россия получила общую реакцию из США на условия для возобновления действия черноморской инициативы, конкретных договорённостей еще нет. Об этом сообщил в беседе | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:01+0300

2025-03-27T13:01+0300

2025-03-27T13:01+0300

политика

россия

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия получила общую реакцию из США на условия для возобновления действия черноморской инициативы, конкретных договорённостей еще нет. Об этом сообщил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. "(Реакция) была в самом общем плане. Есть необходимость продолжения диалога, в который должны включаться профессионалы. Договоренностей конкретного свойства о том, что будет дальше происходить, на сегодня нет. Но над этим мы работаем", - сказал Рябков.На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

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россия, сша, сергей рябков