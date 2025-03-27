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Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии - 27.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии четверга, опускаясь к отметке в 3100 пунктов, на которой не был с 12 февраля, следует | 27.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии четверга, опускаясь к отметке в 3100 пунктов, на которой не был с 12 февраля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.19 мск падает на 1,26%, до 3 106,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,25%, до 1 247,95 пункта. Сильнее всех дешевеют акции "Русагро" (-9,21%). Накануне основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору компании Максиму Басову были предъявлены обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также заметно теряют в цене акции "Позитива" (-4,24%), ДВМП (-3,79%), "М.Видео" (-3,05%), "СПБ биржи" (-3,38%), "Вуш Холдинга" (-2,31%). Дорожают акции "Абрау Дюрсо" (+0,68%), "ВТБ" (+0,63%), "Селигдара" (+0,18%). "Оптимизм после переговоров России и США оказался недостаточным для устойчивого роста, а локальные негативные факторы — ускорение инфляции, корпоративные риски (например, вокруг "Русагро") — оказали давление на рынок. Техническая картина также ухудшилась. Индекс приближается к уровню 3100 пунктов. После него открывается дорога к 3065 пунктам. В рамках широкого диапазона можно рассмотреть падение до 3000 пунктов", - комментирует Владислав Антонов из компании BitRiver. "Но опасаемся ухода вниз к круглому уровню в 3000 пунктов, учитывая ускорение инфляции, низкие цены на нефть (Brent 73 доллара за баррель), затягивание переговорного процесса", - заключает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

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