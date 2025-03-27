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Российский рынок акций снижается во второй половине торгов

Российский рынок акций снижается во второй половине торгов - 27.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается во второй половине торгов

Российский рынок акций демонстрирует снижение во второй половине торгов четверга, следует из данных торгов. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:18+0300

2025-03-27T15:18+0300

2025-03-27T15:18+0300

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МОСКВА, 27 марта - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение во второй половине торгов четверга, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск снижался на 1,2% до 3 108,56 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,12%, до 72,97 доллара за баррель. "Российские фондовые индикаторы заметно снижаются в четверг, продолжая негативную динамику предыдущих дней… Давление на рынок оказывают отсутствие какого-то большого прогресса в деле урегулирования украинского конфликта и возможного ослабления антироссийских санкций, а также ситуация с "Русагро", основатель и глава которой Владимир Мошкович был задержан по обвинению в хищениях", - рассказал Игорь Додонов из ФГ "Финам". Кроме того, вышедшие накануне данные Росстата указали на некоторое ускорение инфляции в РФ, что не позволяет рассчитывать на разворот монетарной политики в ближайшие месяцы, отметил он. "Индексы Мосбиржи и РТС также развивали нисходящее движение, хотя и пытались отступить от поддержек 3100 и 1165 пунктов соответственно. Жесткая позиция ЕС в отношении России и намерение региона и дальше ужесточать санкции, а также наращивать военную мощность, уменьшает интерес к покупкам и может привести к формированию новых нисходящих трендов", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес-капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции ВТБ (+0,66%), "Селигдара" (+0,6%), "Новатэка" (+0,48%), префы "Татнефти" (+0,43%), обыкновенные акции "Магнита" (+0,42%). Котировки АФК "Система", как и рынок в целом, реагируют на ускорение инфляции, так как это отдаляет перспективу снижения ключевой ставки, что негативно отражается на финансовых результатах компаний с высоким уровнем долговой нагрузки, отмечает Чернов. Сильное снижение демонстрируют акции ДВМП (-3,57%), "Позитива" (-3,41%), "Самолета" (-3,18%), АФК "Система" (-3,12%), "Мечела" (-2,97%). Один из лидеров снижения второй день подряд - акции "Русагро", теряющие 8,08%. "Накануне, 26 марта, торги по акциям группы "Русагро" закрылись падением на 19,5%, по бумагам проводился дискретный аукцион. Поводом для обвала акций группы стал арест ее основателя, известного бизнесмена и политика Вадима Мошковича, а также ее бывшего гендиректора и одного из совладельцев Максима Басова… Это событие, на наш взгляд, стало поводом для падения не только акций "Русагро", но и всего фондового рынка, поскольку инвесторы обеспокоены возможным ухудшением инвестиционного климата в России", - отмечает Наталья Мильчакова Freedom Finance Global. ПРОГНОЗЫ "Если в ближайшие часы не появятся какие-нибудь позитивные новости, прежде всего с фронта геополитики, отечественный рынок акций, скорее всего, завершит в минусе текущую торговую сессию", - полагает Додонов. Индекс завершит основную торговую сессию в диапазоне 3050-3150 пунктов, прогнозирует Чернов. "Технические индикаторы на дневном графике на данный момент указывают на усиление падающего тренда по индексу ММВБ. Ближайший сильный уровень поддержки для индекса сейчас находится на значении 3100 пунктов. В случае его преодоления, следующий уровень поддержки будет уже на отметке 3050, и далее – 3000 пунктов. Усиление падения индекса Мосбиржи в ближайшие торговые сессии мы считаем весьма вероятным: с учетом роста инфляции и фактора неопределенности в переговорном процессе. На четверг актуальный торговый диапазон по индексу ММВБ – 3080-3180 пунктов", - считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".

https://1prime.ru/20250326/rynok-856137653.html

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рынки, мосбиржа