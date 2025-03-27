https://1prime.ru/20250327/rynok-856172283.html

Российский рынок акций ощутимо снизился

Российский рынок акций ощутимо снизился - 27.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций ощутимо снизился

Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга снизился почти на 2% – седьмую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:00+0300

2025-03-27T20:00+0300

2025-03-27T20:00+0300

экономика

рынки

акции

мосбиржа

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга снизился почти на 2% – седьмую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,98% - до 3083,99 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,37%, до 1246,5 пункта, долларовый РТС - на 1,55%, до 1158,86 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию четверга продолжил снижаться, закрепляясь ниже ключевого уровня 3100 пунктов по индексу Мосбиржи. "Рынок акций сегодня был во власти продаж, не устоял уровень 3100 пунктов по индексу Мосбиржи. Бенчмарк опустился к уровням первой половины февраля. Среди причин волны фиксации прибыли – информационное затишье в геополитике, новостной фон вокруг основателя "Русагро", вышедшие накануне данные Росстата о возобновлении роста недельной инфляции", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Русагро" (-8,7%), "СПБ биржи" (-6,8%), "Белона" (-6,1%), "Позитива" (-4,5%). Выросли в цене бумаги "Черкизово" (+1,1%), "Хэндерсона" (+0,5%). Стоимость нефти к 19.39 мск снижалась на 0,1% - до 73 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2% - до 104,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок к завершению сессии ускорил падение в рублевом сегменте, а индекс Мосбиржи впервые с первой половины февраля опустился ниже 3100 пунктов, продолжая закрытие февральского гэпа и стремясь к отметке 3059 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Инвесторы, несмотря на сделанные в начале недели представителями России и США заявления о приверженности достижению долгосрочного мира, осознают сохранение жесткой позиции прежде всего ЕС и возможные сложности с выполнениями достигнутых договоренностей, в связи с чем предпочитают зафиксировать прибыль", - добавляет она. С учетом приближения выходных динамика рынка в пятницу может быть слабой, конечно, если не появится позитивных геополитических новостей, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 марта – 3050-3175 пунктов", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250327/yuan-856171115.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, акции, мосбиржа, торги