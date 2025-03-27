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Прибыль РЖД в 2024 году сократилась в 3,4 раза, до 50,7 млрд руб
Прибыль РЖД в 2024 году сократилась в 3,4 раза, до 50,7 млрд руб - 27.03.2025, ПРАЙМ
Прибыль РЖД в 2024 году сократилась в 3,4 раза, до 50,7 млрд руб
Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2024 году сократилась в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 50,7 миллиарда рублей, следует из отчета и сообщения... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T19:05+0300
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2025-03-27T19:05+0300
экономика
россия
ржд
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2024 году сократилась в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 50,7 миллиарда рублей, следует из отчета и сообщения компании. "Чистая прибыль холдинга "РЖД" в 2024 году составила 50,7 миллиарда рублей… Суммарные доходы холдинга "РЖД" за 2024 год составили 3 296,3 миллиарда рублей, что выше уровня 2023 года на 9,2%", - говорится в сообщении. Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2023 году составила 170,1 миллиарда рублей. Таким образом, в 2024 году она снизилась в 3,4 раза.
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россия, ржд
Прибыль РЖД в 2024 году сократилась в 3,4 раза, до 50,7 млрд руб
Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2024 году сократилась в 3,4 раза, до 50,7 млрд руб
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2024 году сократилась в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 50,7 миллиарда рублей, следует из отчета и сообщения компании.
"Чистая прибыль холдинга "РЖД" в 2024 году составила 50,7 миллиарда рублей… Суммарные доходы холдинга "РЖД" за 2024 год составили 3 296,3 миллиарда рублей, что выше уровня 2023 года на 9,2%", - говорится в сообщении.
Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2023 году составила 170,1 миллиарда рублей. Таким образом, в 2024 году она снизилась в 3,4 раза.
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на вокзалах