https://1prime.ru/20250327/rzhd-856171002.html

Прибыль РЖД в 2024 году сократилась в 3,4 раза, до 50,7 млрд руб

Прибыль РЖД в 2024 году сократилась в 3,4 раза, до 50,7 млрд руб - 27.03.2025, ПРАЙМ

Прибыль РЖД в 2024 году сократилась в 3,4 раза, до 50,7 млрд руб

Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2024 году сократилась в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 50,7 миллиарда рублей, следует из отчета и сообщения... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T19:05+0300

2025-03-27T19:05+0300

2025-03-27T19:05+0300

экономика

россия

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/74/841487456_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_0d5826e9f4d3f8cefb97f1367c7dfec6.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2024 году сократилась в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 50,7 миллиарда рублей, следует из отчета и сообщения компании. "Чистая прибыль холдинга "РЖД" в 2024 году составила 50,7 миллиарда рублей… Суммарные доходы холдинга "РЖД" за 2024 год составили 3 296,3 миллиарда рублей, что выше уровня 2023 года на 9,2%", - говорится в сообщении. Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2023 году составила 170,1 миллиарда рублей. Таким образом, в 2024 году она снизилась в 3,4 раза.

https://1prime.ru/20250325/rzhd-856081884.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ржд