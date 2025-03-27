Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет получил повреждение при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250327/samolet-856144238.html
Самолет получил повреждение при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска
Самолет получил повреждение при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска - 27.03.2025, ПРАЙМ
Самолет получил повреждение при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска
Самолет получил повреждение хвостовой части при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T06:19+0300
2025-03-27T06:19+0300
бизнес
россия
южно-сахалинск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856144238.jpg?1743045563
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар – ПРАЙМ. Самолет получил повреждение хвостовой части при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Двадцать шестого марта в аэропорту "Южно-Сахалинск" при буксировке воздушного судна DHС-6 в ангар авиакомпании "Арт АВИА" произошло повреждение хвостового оперения судна при столкновении со стеной ангара. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. Проверку инцидента проводит сахалинская транспортная прокуратура, которая даст оценку соблюдения обязательных требований при организации и проведении наземных работ техническим персоналом АО "Авиакомпания Тайга", производившим буксировку.
южно-сахалинск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, южно-сахалинск
Бизнес, РОССИЯ, Южно-Сахалинск
06:19 27.03.2025
 
Самолет получил повреждение при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска

В аэропорту Южно-Сахалинска при буксировке самолет получил повреждение хвостовой части

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар – ПРАЙМ. Самолет получил повреждение хвостовой части при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Двадцать шестого марта в аэропорту "Южно-Сахалинск" при буксировке воздушного судна DHС-6 в ангар авиакомпании "Арт АВИА" произошло повреждение хвостового оперения судна при столкновении со стеной ангара. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
Проверку инцидента проводит сахалинская транспортная прокуратура, которая даст оценку соблюдения обязательных требований при организации и проведении наземных работ техническим персоналом АО "Авиакомпания Тайга", производившим буксировку.
 
БизнесРОССИЯЮжно-Сахалинск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала