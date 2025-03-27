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Самолет получил повреждение при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска
Самолет получил повреждение при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска - 27.03.2025, ПРАЙМ
Самолет получил повреждение при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска
Самолет получил повреждение хвостовой части при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T06:19+0300
2025-03-27T06:19+0300
2025-03-27T06:19+0300
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар – ПРАЙМ. Самолет получил повреждение хвостовой части при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Двадцать шестого марта в аэропорту "Южно-Сахалинск" при буксировке воздушного судна DHС-6 в ангар авиакомпании "Арт АВИА" произошло повреждение хвостового оперения судна при столкновении со стеной ангара. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
Проверку инцидента проводит сахалинская транспортная прокуратура, которая даст оценку соблюдения обязательных требований при организации и проведении наземных работ техническим персоналом АО "Авиакомпания Тайга", производившим буксировку.
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Самолет получил повреждение при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска
В аэропорту Южно-Сахалинска при буксировке самолет получил повреждение хвостовой части
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар – ПРАЙМ. Самолет получил повреждение хвостовой части при буксировке в аэропорту Южно-Сахалинска, проводится проверка, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Двадцать шестого марта в аэропорту "Южно-Сахалинск" при буксировке воздушного судна DHС-6 в ангар авиакомпании "Арт АВИА" произошло повреждение хвостового оперения судна при столкновении со стеной ангара. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
Проверку инцидента проводит сахалинская транспортная прокуратура, которая даст оценку соблюдения обязательных требований при организации и проведении наземных работ техническим персоналом АО "Авиакомпания Тайга", производившим буксировку.