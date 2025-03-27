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В ЕС исключили смягчение санкций против России, пишут СМИ - 27.03.2025, ПРАЙМ
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В ЕС исключили смягчение санкций против России, пишут СМИ
В ЕС исключили смягчение санкций против России, пишут СМИ - 27.03.2025, ПРАЙМ
В ЕС исключили смягчение санкций против России, пишут СМИ
В ЕС исключили принятие решений о смягчении санкций против России до истечения срока их действия в конце июля, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломата | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:04+0300
2025-03-27T10:04+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В ЕС исключили принятие решений о смягчении санкций против России до истечения срока их действия в конце июля, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломата блока. Во вторник США достигли отдельных договоренностей с Украиной и Россией о приостановке их атак на море и против энергетических объектов, при этом Вашингтон согласился добиваться отмены некоторых санкций против Москвы. В ЕС заявили РИА Новости, что что намерены только усиливать санкционное давление на Россию. "Перед продлением санкций (в июле) ничего не изменится, и мы будем работать над тем, чтобы ничего не менялось, поскольку... цели России не изменились", - приводит издание слова неназванного дипломата. Euractiv напоминает, что антироссийские санкции действуют до 31 июля.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
10:04 27.03.2025
 
В ЕС исключили смягчение санкций против России, пишут СМИ

Euractiv: в ЕС исключили смягчение санкций против РФ до истечения срока их действия

© fotolia.com / nitoФлаг и деньги Евросоюза
Флаг и деньги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© fotolia.com / nito
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В ЕС исключили принятие решений о смягчении санкций против России до истечения срока их действия в конце июля, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломата блока.
Во вторник США достигли отдельных договоренностей с Украиной и Россией о приостановке их атак на море и против энергетических объектов, при этом Вашингтон согласился добиваться отмены некоторых санкций против Москвы. В ЕС заявили РИА Новости, что что намерены только усиливать санкционное давление на Россию.
"Перед продлением санкций (в июле) ничего не изменится, и мы будем работать над тем, чтобы ничего не менялось, поскольку... цели России не изменились", - приводит издание слова неназванного дипломата.
Euractiv напоминает, что антироссийские санкции действуют до 31 июля.
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