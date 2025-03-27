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Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка, заявили в МИД

Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка, заявили в МИД - 27.03.2025, ПРАЙМ

Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка, заявили в МИД

Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, занимающихся международной торговлей продовольствием, заявила официальный... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:17+0300

2025-03-27T13:17+0300

2025-03-27T13:17+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, занимающихся международной торговлей продовольствием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Ожидаем, что будут сняты санкционные ограничения с Россельхозбанка, других финансовых организаций, которые обеспечивают операции по международной торговле продовольствием и удобрениями. Также ожидаем их подключение к системе SWIFT", - сказала она в ходе брифинга. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

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банки, финансы, мид рф, россельхозбанк