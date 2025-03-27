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"Србиягаз" ожидает от США отсрочки по санкциям NIS

"Србиягаз" ожидает от США отсрочки по санкциям NIS - 27.03.2025, ПРАЙМ

"Србиягаз" ожидает от США отсрочки по санкциям NIS

Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что ожидает отсрочки по введению санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,14%... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T14:20+0300

2025-03-27T14:20+0300

2025-03-27T14:20+0300

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БЕЛГРАД, 27 мар – ПРАЙМ. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что ожидает отсрочки по введению санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,14% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому"). Правительство Сербии 24 марта поддержало запрос NIS о продлении временной лицензии на деятельность компании с 28 марта к Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) США. "Будут ещё отсрочки и это хорошо для Сербии, но не можем ожидать срока дольше 30 дней, такова бюрократия. Они (США - ред.) знают, что можно сделать за 40-45 дней... NIS обеспечивает 80% рынка в Сербии, это тяжело возместить импортом из других стран", - заявил Баятович в эфире TV Pink. В ходе визита в Белград замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина 22 марта министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович заверил, что власти Сербии будут принимать решения о будущем "Нефтяной индустрии Сербии", попавшей под санкции США, только совместно с Россией. Компания NIS 19 марта подала минфину США запрос на снятие со списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), который ведет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при министерстве финансов США. Подан и запрос на продление официально выданной специальной лицензии от 26 февраля, сроком до 28 марта этого года, когда санкции должны вступить в силу. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

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сша, сербия, nis, србиягаз, газпром, санкции против рф