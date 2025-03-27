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Еврокомиссия ответила на вопрос о снятии санкций ЕС с Россельхозбанка - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Еврокомиссия ответила на вопрос о снятии санкций ЕС с Россельхозбанка
Еврокомиссия ответила на вопрос о снятии санкций ЕС с Россельхозбанка - 27.03.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия ответила на вопрос о снятии санкций ЕС с Россельхозбанка
Еврокомиссия на вопрос о возможном снятии санкций с Россельхозбанка заявила, что для снятия любых ограничений необходимо единогласное решение стран ЕС. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:17+0300
2025-03-27T15:17+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия на вопрос о возможном снятии санкций с Россельхозбанка заявила, что для снятия любых ограничений необходимо единогласное решение стран ЕС. "С политической точки зрения, мы считаем необходимым оказывать максимальное давление на Россию для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине… С юридической точки зрения, для снятия ограничений необходимо единогласное согласие Совета ЕС", - сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы евросоюза Анитта Хиппер. Ранее Хиппер заявила РИА Новости, что ЕС на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия санкций намерен только усиливать санкционное давление на Россию. По ее словам, "безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины" может стать одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций. Хиппер также подчеркнула, что цель ЕС "по-прежнему заключается в поддержке Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира". На этой неделе в Эр-Рияде прошли закрытые экспертные консультации между РФ и США. Отдельно делегация США провела также встречи с представителями Киева.
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финансы, банки, ес, россельхозбанк
Экономика, Финансы, Банки, ЕС, Россельхозбанк
15:17 27.03.2025
 
Еврокомиссия ответила на вопрос о снятии санкций ЕС с Россельхозбанка

ЕК о снятии санкций с Россельхозбанка: необходимо единогласное решение стран ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия на вопрос о возможном снятии санкций с Россельхозбанка заявила, что для снятия любых ограничений необходимо единогласное решение стран ЕС.
"С политической точки зрения, мы считаем необходимым оказывать максимальное давление на Россию для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине… С юридической точки зрения, для снятия ограничений необходимо единогласное согласие Совета ЕС", - сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы евросоюза Анитта Хиппер.
Ранее Хиппер заявила РИА Новости, что ЕС на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения снятия санкций намерен только усиливать санкционное давление на Россию. По ее словам, "безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины" может стать одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций. Хиппер также подчеркнула, что цель ЕС "по-прежнему заключается в поддержке Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".
На этой неделе в Эр-Рияде прошли закрытые экспертные консультации между РФ и США. Отдельно делегация США провела также встречи с представителями Киева.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Россия ожидает снятия санкций с Россельхозбанка, заявили в МИД
13:17
 
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