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Евросоюз сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Евросоюз сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен
Евросоюз сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен - 27.03.2025, ПРАЙМ
Евросоюз сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда государств ЕС и Канады по Украине в Париже заявила, что Европейский союз сохранит санкции | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T17:36+0300
2025-03-27T17:36+0300
экономика
россия
урсула фон дер ляйен
ес
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда государств ЕС и Канады по Украине в Париже заявила, что Европейский союз сохранит санкции против России. Об этом она заявила в видеообращении в сети Bluesky."Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель", - отметила глава ЕК.Ранее Еврокомиссия на вопрос о возможном снятии санкций с Россельхозбанка заявила, что для снятия любых ограничений необходимо единогласное решение стран ЕС.
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россия, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, РОССИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
17:36 27.03.2025
 
Евросоюз сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС сохранит санкции против России

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда государств ЕС и Канады по Украине в Париже заявила, что Европейский союз сохранит санкции против России. Об этом она заявила в видеообращении в сети Bluesky.
"Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель", - отметила глава ЕК.
Ранее Еврокомиссия на вопрос о возможном снятии санкций с Россельхозбанка заявила, что для снятия любых ограничений необходимо единогласное решение стран ЕС.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Еврокомиссия ответила на вопрос о снятии санкций ЕС с Россельхозбанка
15:17
 
ЭкономикаРОССИЯУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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