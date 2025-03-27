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Евросоюз сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен

Евросоюз сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен - 27.03.2025, ПРАЙМ

Евросоюз сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда государств ЕС и Канады по Украине в Париже заявила, что Европейский союз сохранит санкции | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T17:36+0300

2025-03-27T17:36+0300

2025-03-27T17:36+0300

экономика

россия

урсула фон дер ляйен

ес

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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда государств ЕС и Канады по Украине в Париже заявила, что Европейский союз сохранит санкции против России. Об этом она заявила в видеообращении в сети Bluesky."Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель", - отметила глава ЕК.Ранее Еврокомиссия на вопрос о возможном снятии санкций с Россельхозбанка заявила, что для снятия любых ограничений необходимо единогласное решение стран ЕС.

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россия, урсула фон дер ляйен, ес