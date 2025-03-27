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"Сбер" помог вернуть свыше одного миллиарда рублей со счетов дропперов
"Сбер" помог вернуть свыше одного миллиарда рублей со счетов дропперов - 27.03.2025, ПРАЙМ
"Сбер" помог вернуть свыше одного миллиарда рублей со счетов дропперов
Сбербанк с начала текущего года помог вернуть россиянам уже более 1 миллиарда рублей со счетов дропперов, в 2024 году такую сумму удалось вернуть за весь год,... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:01+0300
2025-03-27T10:01+0300
2025-03-27T10:01+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Сбербанк с начала текущего года помог вернуть россиянам уже более 1 миллиарда рублей со счетов дропперов, в 2024 году такую сумму удалось вернуть за весь год, сообщил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Сбер" сотрудничает с кредитными организациями и правоохранительными органами для своевременной блокировки денег на счетах дропперов, чтобы они не смогли обналичить украденные у россиян средства. Благодаря совместной работе с начала года со счетов мошенников гражданам России уже возвращено более 1 миллиарда рублей. Аналогичную сумму удалось вернуть за весь прошлый год", - заявил он. "Сбер" занимается работой по возврату средств со счетов дропов по своей инициативе. Мы вырабатываем эффективные механизмы возврата денег", - подчеркнул топ-менеджер. По его мнению, банки являются одними из участников всей системы противодействия мошенничеству, вместе с операторами связи, маркетплейсами, МВД и государственными сервисами ("Госуслуги"), поэтому нужен системный подход к решению проблемы. "Требуется глубокая проработка законодательного закрепления обязанности по борьбе с дропами для всех банков, вовлечение в эту работ всех заинтересованных организаций и ведомств, а также кардинальная перестройка процессов взаимодействия между всеми участниками", - заключил Кузнецов. Ранее на неделе глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время пленарного заседания в Госдуме сообщил, что министерство проработает возможность компенсации банками части ущерба от действий дропперов.
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банки, финансы, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк
"Сбер" помог вернуть свыше одного миллиарда рублей со счетов дропперов
"Сбер" помог вернуть россиянам свыше одного миллиарда рублей со счетов дропперов
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Сбербанк с начала текущего года помог вернуть россиянам уже более 1 миллиарда рублей со счетов дропперов, в 2024 году такую сумму удалось вернуть за весь год, сообщил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Сбер" сотрудничает с кредитными организациями и правоохранительными органами для своевременной блокировки денег на счетах дропперов, чтобы они не смогли обналичить украденные у россиян средства. Благодаря совместной работе с начала года со счетов мошенников гражданам России уже возвращено более 1 миллиарда рублей. Аналогичную сумму удалось вернуть за весь прошлый год", - заявил он.
"Сбер" занимается работой по возврату средств со счетов дропов по своей инициативе. Мы вырабатываем эффективные механизмы возврата денег", - подчеркнул топ-менеджер.
По его мнению, банки являются одними из участников всей системы противодействия мошенничеству, вместе с операторами связи, маркетплейсами, МВД и государственными сервисами ("Госуслуги"), поэтому нужен системный подход к решению проблемы.
"Требуется глубокая проработка законодательного закрепления обязанности по борьбе с дропами для всех банков, вовлечение в эту работ всех заинтересованных организаций и ведомств, а также кардинальная перестройка процессов взаимодействия между всеми участниками", - заключил Кузнецов.
Ранее на неделе глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время пленарного заседания в Госдуме сообщил, что министерство проработает возможность компенсации банками части ущерба от действий дропперов.
Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов