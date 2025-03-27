https://1prime.ru/20250327/schetpalata-856140028.html
Счетпалата не нашла методик оценки технологического суверенитета
Счетпалата не нашла методик оценки технологического суверенитета - 27.03.2025, ПРАЙМ
Счетпалата не нашла методик оценки технологического суверенитета
Счетная палата РФ при анализе результативности мер господдержки проектов технологического суверенитета указала на то, что в них отсутствуют методики оценки... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T00:16+0300
2025-03-27T00:16+0300
2025-03-27T00:16+0300
экономика
россия
рф
москва
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856140028.jpg?1743023804
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Счетная палата РФ при анализе результативности мер господдержки проектов технологического суверенитета указала на то, что в них отсутствуют методики оценки достигнутого уровня развития сквозных технологий, а также расчета показателей достигнутого уровня технологического суверенитета, говорится в материалах ведомства.
Отмечается, что ведомством была проанализирована результативность четырех наиболее масштабных мер господдержки (кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека, программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия"), по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ в 2023 году и выбранном периоде 2024 года. Среди регионов лидерами внедрения мер поддержки являются Центральный и Приволжский федеральные округа, среди отраслей - обрабатывающие производства (1 213 проектов), отмечает Счетная палата.
"Несмотря на отмеченные положительные достижения, анализ выявил недостатки нормативного регулирования, а также ряд функциональных барьеров для бизнеса, препятствующих масштабированию реализуемых мер господдержки в сфере технологического суверенитета и снижающих их доступность для бизнеса", - считает Счетпалата.
"В частности, проведенный аудит установил отсутствие методик оценки достигнутого уровня развития сквозных технологий и расчета показателей достигнутого уровня технологического суверенитета, в том числе по видам экономической деятельности и отдельным видам высокотехнологичной продукции. При этом в соответствии с планом первоочередных мероприятий по реализации Концепции технологического развития на период до 2030 года утверждение данных методик было намечено на декабрь 2023 года", - отмечает ведомство.
НЕДОСТАТКИ ТАКСОНОМИИ ПРОЕКТОВ ТЕХСУВЕРЕНИТЕТА
Кроме того, анализ показал, что таксономия проектов технологического суверенитета содержит отдельные недостатки, отмечает Счетная палата. "По ряду наименований кодов и товаров таксономия не соответствует Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). При этом некоторые коды дублируются или имеют разные наименования, а ряд товаров, по которым фиксировался рост импорта на фоне падения производства, не включен в таксономию", - указывает ведомство.
Также по отдельным группам товаров отсутствуют переходные ключи между Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и ОКПД 2, что не позволяет отслеживать динамику импорта по этим товарам и делать выводы об объемах их замещения российской продукцией, подчеркивает Счетная палата.
Ведомство по итогам аудита обратило внимание, что недостаточная востребованность отдельных мер поддержки во многом обусловлена "низким уровнем информированности бизнеса о возможностях ее получения". "Например, о механизме таксономии не знают 43% опрошенных предприятий", - уточнила Счетпалата.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, москва, счетная палата
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Счетная палата
Счетпалата не нашла методик оценки технологического суверенитета
Счетпалата указала на отсутствие методик оценки технологического суверенитета
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Счетная палата РФ при анализе результативности мер господдержки проектов технологического суверенитета указала на то, что в них отсутствуют методики оценки достигнутого уровня развития сквозных технологий, а также расчета показателей достигнутого уровня технологического суверенитета, говорится в материалах ведомства.
Отмечается, что ведомством была проанализирована результативность четырех наиболее масштабных мер господдержки (кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека, программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия"), по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ в 2023 году и выбранном периоде 2024 года. Среди регионов лидерами внедрения мер поддержки являются Центральный и Приволжский федеральные округа, среди отраслей - обрабатывающие производства (1 213 проектов), отмечает Счетная палата.
"Несмотря на отмеченные положительные достижения, анализ выявил недостатки нормативного регулирования, а также ряд функциональных барьеров для бизнеса, препятствующих масштабированию реализуемых мер господдержки в сфере технологического суверенитета и снижающих их доступность для бизнеса", - считает Счетпалата.
"В частности, проведенный аудит установил отсутствие методик оценки достигнутого уровня развития сквозных технологий и расчета показателей достигнутого уровня технологического суверенитета, в том числе по видам экономической деятельности и отдельным видам высокотехнологичной продукции. При этом в соответствии с планом первоочередных мероприятий по реализации Концепции технологического развития на период до 2030 года утверждение данных методик было намечено на декабрь 2023 года", - отмечает ведомство.
НЕДОСТАТКИ ТАКСОНОМИИ ПРОЕКТОВ ТЕХСУВЕРЕНИТЕТА
Кроме того, анализ показал, что таксономия проектов технологического суверенитета содержит отдельные недостатки, отмечает Счетная палата. "По ряду наименований кодов и товаров таксономия не соответствует Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). При этом некоторые коды дублируются или имеют разные наименования, а ряд товаров, по которым фиксировался рост импорта на фоне падения производства, не включен в таксономию", - указывает ведомство.
Также по отдельным группам товаров отсутствуют переходные ключи между Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и ОКПД 2, что не позволяет отслеживать динамику импорта по этим товарам и делать выводы об объемах их замещения российской продукцией, подчеркивает Счетная палата.
Ведомство по итогам аудита обратило внимание, что недостаточная востребованность отдельных мер поддержки во многом обусловлена "низким уровнем информированности бизнеса о возможностях ее получения". "Например, о механизме таксономии не знают 43% опрошенных предприятий", - уточнила Счетпалата.