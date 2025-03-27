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Счетпалата не нашла методик оценки технологического суверенитета

Счетпалата не нашла методик оценки технологического суверенитета - 27.03.2025, ПРАЙМ

Счетпалата не нашла методик оценки технологического суверенитета

Счетная палата РФ при анализе результативности мер господдержки проектов технологического суверенитета указала на то, что в них отсутствуют методики оценки... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T00:16+0300

2025-03-27T00:16+0300

2025-03-27T00:16+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Счетная палата РФ при анализе результативности мер господдержки проектов технологического суверенитета указала на то, что в них отсутствуют методики оценки достигнутого уровня развития сквозных технологий, а также расчета показателей достигнутого уровня технологического суверенитета, говорится в материалах ведомства. Отмечается, что ведомством была проанализирована результативность четырех наиболее масштабных мер господдержки (кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека, программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия"), по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ в 2023 году и выбранном периоде 2024 года. Среди регионов лидерами внедрения мер поддержки являются Центральный и Приволжский федеральные округа, среди отраслей - обрабатывающие производства (1 213 проектов), отмечает Счетная палата. "Несмотря на отмеченные положительные достижения, анализ выявил недостатки нормативного регулирования, а также ряд функциональных барьеров для бизнеса, препятствующих масштабированию реализуемых мер господдержки в сфере технологического суверенитета и снижающих их доступность для бизнеса", - считает Счетпалата. "В частности, проведенный аудит установил отсутствие методик оценки достигнутого уровня развития сквозных технологий и расчета показателей достигнутого уровня технологического суверенитета, в том числе по видам экономической деятельности и отдельным видам высокотехнологичной продукции. При этом в соответствии с планом первоочередных мероприятий по реализации Концепции технологического развития на период до 2030 года утверждение данных методик было намечено на декабрь 2023 года", - отмечает ведомство. НЕДОСТАТКИ ТАКСОНОМИИ ПРОЕКТОВ ТЕХСУВЕРЕНИТЕТА Кроме того, анализ показал, что таксономия проектов технологического суверенитета содержит отдельные недостатки, отмечает Счетная палата. "По ряду наименований кодов и товаров таксономия не соответствует Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). При этом некоторые коды дублируются или имеют разные наименования, а ряд товаров, по которым фиксировался рост импорта на фоне падения производства, не включен в таксономию", - указывает ведомство. Также по отдельным группам товаров отсутствуют переходные ключи между Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и ОКПД 2, что не позволяет отслеживать динамику импорта по этим товарам и делать выводы об объемах их замещения российской продукцией, подчеркивает Счетная палата. Ведомство по итогам аудита обратило внимание, что недостаточная востребованность отдельных мер поддержки во многом обусловлена "низким уровнем информированности бизнеса о возможностях ее получения". "Например, о механизме таксономии не знают 43% опрошенных предприятий", - уточнила Счетпалата.

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