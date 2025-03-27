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СМИ: в ЕС обиделись из-за того, что не участвуют в обсуждении "Севпотоков" - 27.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в ЕС обиделись из-за того, что не участвуют в обсуждении "Севпотоков"
СМИ: в ЕС обиделись из-за того, что не участвуют в обсуждении "Севпотоков" - 27.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС обиделись из-за того, что не участвуют в обсуждении "Севпотоков"
В ЕС обиделись из-за того, что тема восстановления "Северных потоков" обсуждается без его участия, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов блока. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:16+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В ЕС обиделись из-за того, что тема восстановления "Северных потоков" обсуждается без его участия, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов блока. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. "Тот факт, что разговоры о "Северном потоке" проходят без участия Европы, - это "безумие", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на одного из неназванных дипломатов. По мнению другого дипломата, этот вопрос должен находиться строго в компетенции Европы. Третий дипломат посетовал на то, что администрация президента США Дональда Трампа хочет заручиться новыми рычагами давления на Европу. "Это экономический империализм", - добавил он.
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газ, politico, ес, рф
Газ, Politico, ЕС, РФ
10:16 27.03.2025
 
СМИ: в ЕС обиделись из-за того, что не участвуют в обсуждении "Севпотоков"

Politico: в ЕС обиделись из-за того, что не участвуют в обсуждении "Севпотоков"

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© fotolia.com / jorisvo
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В ЕС обиделись из-за того, что тема восстановления "Северных потоков" обсуждается без его участия, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов блока.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
"Тот факт, что разговоры о "Северном потоке" проходят без участия Европы, - это "безумие", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на одного из неназванных дипломатов.
По мнению другого дипломата, этот вопрос должен находиться строго в компетенции Европы.
Третий дипломат посетовал на то, что администрация президента США Дональда Трампа хочет заручиться новыми рычагами давления на Европу. "Это экономический империализм", - добавил он.
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