https://1prime.ru/20250327/sevpotoki-856148737.html

СМИ: в ЕС обиделись из-за того, что не участвуют в обсуждении "Севпотоков"

СМИ: в ЕС обиделись из-за того, что не участвуют в обсуждении "Севпотоков" - 27.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: в ЕС обиделись из-за того, что не участвуют в обсуждении "Севпотоков"

В ЕС обиделись из-за того, что тема восстановления "Северных потоков" обсуждается без его участия, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов блока. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T10:16+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В ЕС обиделись из-за того, что тема восстановления "Северных потоков" обсуждается без его участия, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов блока. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. "Тот факт, что разговоры о "Северном потоке" проходят без участия Европы, - это "безумие", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на одного из неназванных дипломатов. По мнению другого дипломата, этот вопрос должен находиться строго в компетенции Европы. Третий дипломат посетовал на то, что администрация президента США Дональда Трампа хочет заручиться новыми рычагами давления на Европу. "Это экономический империализм", - добавил он.

https://1prime.ru/20250326/sevpotok-856130075.html

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