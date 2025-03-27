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Венгрия надеется на скорое введение США исключения из санкций для "Пакш-2"
Венгрия надеется на скорое введение США исключения из санкций для "Пакш-2" - 27.03.2025, ПРАЙМ
Венгрия надеется на скорое введение США исключения из санкций для "Пакш-2"
Венгрия попросила власти США ввести исключение из санкций для проекта по строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш-2", Будапешт надеется на скорое решение... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T18:17+0300
2025-03-27T18:17+0300
2025-03-27T18:17+0300
энергетика
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Венгрия попросила власти США ввести исключение из санкций для проекта по строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш-2", Будапешт надеется на скорое решение вопроса, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Мы подняли этот вопрос, потому что "Пакш-2" является чрезвычайно важным проектом для Венгрии с точки зрения национальной энергетической безопасности. Благодаря этой инвестиции мы сможем увеличить долю атомной энергетики в наших поставках электроэнергии до 70%, что позволит нам оставаться конкурентоспособными, мы сможем обеспечить надежную и безопасную поставку электроэнергии в Венгрии по доступной цене экологически безопасным способом. Так что со стратегической точки зрения это очень важно для нас", - сказал Сийярто. По его словам, "американские коллеги это поняли". "Мы начали юридическую процедуру, отправив запрос в OFAC, орган, который занимается санкционными списками. И я надеюсь, что эта процедура скоро закончится выдачей генеральной лицензии (исключения из санкций – ред.) на проект. Это было бы в наших интересах", - подчеркнул он. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Министр также отмечал, что США предоставили Венгрии исключение из санкций на финоперации с российским банком с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, однако данное исключение не распространяется на проект АЭС "Пакш-2".
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венгрия, петер сийярто, пакш-2, сша, санкции против рф
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Пакш-2, США, санкции против РФ
Венгрия надеется на скорое введение США исключения из санкций для "Пакш-2"
Сийярто: Венгрия надеется на скорое введение США исключения из санкций для "Пакш-2"
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Венгрия попросила власти США ввести исключение из санкций для проекта по строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш-2", Будапешт надеется на скорое решение вопроса, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Мы подняли этот вопрос, потому что "Пакш-2" является чрезвычайно важным проектом для Венгрии с точки зрения национальной энергетической безопасности. Благодаря этой инвестиции мы сможем увеличить долю атомной энергетики в наших поставках электроэнергии до 70%, что позволит нам оставаться конкурентоспособными, мы сможем обеспечить надежную и безопасную поставку электроэнергии в Венгрии по доступной цене экологически безопасным способом. Так что со стратегической точки зрения это очень важно для нас", - сказал Сийярто.
По его словам, "американские коллеги это поняли".
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"Мы начали юридическую процедуру, отправив запрос в OFAC, орган, который занимается санкционными списками. И я надеюсь, что эта процедура скоро закончится выдачей генеральной лицензии (исключения из санкций – ред.) на проект. Это было бы в наших интересах", - подчеркнул он.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Министр также отмечал, что США предоставили Венгрии исключение из санкций на финоперации с российским банком с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, однако данное исключение не распространяется на проект АЭС "Пакш-2".