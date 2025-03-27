https://1prime.ru/20250327/siyyarto-856170252.html

Венгрия надеется на скорое введение США исключения из санкций для "Пакш-2"

Венгрия надеется на скорое введение США исключения из санкций для "Пакш-2" - 27.03.2025, ПРАЙМ

Венгрия надеется на скорое введение США исключения из санкций для "Пакш-2"

Венгрия попросила власти США ввести исключение из санкций для проекта по строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш-2", Будапешт надеется на скорое решение... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T18:17+0300

2025-03-27T18:17+0300

2025-03-27T18:17+0300

энергетика

венгрия

петер сийярто

пакш-2

сша

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/12/842261270_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_f664032707463515e1aa1d9c2029a64f.jpg

МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Венгрия попросила власти США ввести исключение из санкций для проекта по строительству новых энергоблоков АЭС "Пакш-2", Будапешт надеется на скорое решение вопроса, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Мы подняли этот вопрос, потому что "Пакш-2" является чрезвычайно важным проектом для Венгрии с точки зрения национальной энергетической безопасности. Благодаря этой инвестиции мы сможем увеличить долю атомной энергетики в наших поставках электроэнергии до 70%, что позволит нам оставаться конкурентоспособными, мы сможем обеспечить надежную и безопасную поставку электроэнергии в Венгрии по доступной цене экологически безопасным способом. Так что со стратегической точки зрения это очень важно для нас", - сказал Сийярто. По его словам, "американские коллеги это поняли". "Мы начали юридическую процедуру, отправив запрос в OFAC, орган, который занимается санкционными списками. И я надеюсь, что эта процедура скоро закончится выдачей генеральной лицензии (исключения из санкций – ред.) на проект. Это было бы в наших интересах", - подчеркнул он. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Министр также отмечал, что США предоставили Венгрии исключение из санкций на финоперации с российским банком с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, однако данное исключение не распространяется на проект АЭС "Пакш-2".

https://1prime.ru/20241028/paksh-852479463.html

венгрия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, петер сийярто, пакш-2, сша, санкции против рф