Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СФ ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автоперевозках - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250327/soglashenie-856151061.html
СФ ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автоперевозках
СФ ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автоперевозках - 27.03.2025, ПРАЙМ
СФ ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автоперевозках
Совет Федерации на заседании в четверг ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автомобильных перевозках. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:14+0300
2025-03-27T11:14+0300
россия
белоруссия
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/64/842526461_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_afd4a691684fefc767740a51b699fdaa.jpg
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в четверг ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автомобильных перевозках. Документ был подписан в Москве 18 августа 2023 года. Соглашение регулирует вопросы осуществление автоперевозок пассажиров и грузов между РФ и Белоруссией, в том числе транзитных перевозок по их территориям, с территории третьего государства или на территорию третьего государства, а также каботажных автомобильных перевозок грузов. В документе отмечается, что перевозка пассажиров в регулярном сообщении организуется по согласованию между компетентными органами двух государств и на основании разрешений, содержащих сведения о международном маршруте регулярных перевозок, выдаваемых компетентными органами России и Белоруссии в соответствии с законодательством государств сторон. Кроме того, определены случаи, когда это можно делать без разрешений. Соглашением предусмотрено, что перевозки могут выполняться только перевозчиком, который в соответствии с законодательством своего государства допущен к осуществлению международных автомобильных перевозок. Водители автотранспортных средств должны иметь национальные или международные водительские удостоверения и национальные регистрационные документы на автотранспортное средство. Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
https://1prime.ru/20250327/sovfed-856149933.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/64/842526461_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b34f45644357a95df3b839d3993066b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, совет федерации
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Совет Федерации
11:14 27.03.2025
 
СФ ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автоперевозках

Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автоперевозках

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в четверг ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автомобильных перевозках.
Документ был подписан в Москве 18 августа 2023 года.
Соглашение регулирует вопросы осуществление автоперевозок пассажиров и грузов между РФ и Белоруссией, в том числе транзитных перевозок по их территориям, с территории третьего государства или на территорию третьего государства, а также каботажных автомобильных перевозок грузов.
В документе отмечается, что перевозка пассажиров в регулярном сообщении организуется по согласованию между компетентными органами двух государств и на основании разрешений, содержащих сведения о международном маршруте регулярных перевозок, выдаваемых компетентными органами России и Белоруссии в соответствии с законодательством государств сторон. Кроме того, определены случаи, когда это можно делать без разрешений.
Соглашением предусмотрено, что перевозки могут выполняться только перевозчиком, который в соответствии с законодательством своего государства допущен к осуществлению международных автомобильных перевозок.
Водители автотранспортных средств должны иметь национальные или международные водительские удостоверения и национальные регистрационные документы на автотранспортное средство.
Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Совфед ратифицировал соглашение об определении происхождения товаров в ЕАЭС
10:42
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала