https://1prime.ru/20250327/soglashenie-856151061.html

СФ ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автоперевозках

СФ ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автоперевозках - 27.03.2025, ПРАЙМ

СФ ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автоперевозках

Совет Федерации на заседании в четверг ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автомобильных перевозках. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T11:14+0300

2025-03-27T11:14+0300

2025-03-27T11:14+0300

россия

белоруссия

совет федерации

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в четверг ратифицировал соглашение с Белоруссией о международных автомобильных перевозках. Документ был подписан в Москве 18 августа 2023 года. Соглашение регулирует вопросы осуществление автоперевозок пассажиров и грузов между РФ и Белоруссией, в том числе транзитных перевозок по их территориям, с территории третьего государства или на территорию третьего государства, а также каботажных автомобильных перевозок грузов. В документе отмечается, что перевозка пассажиров в регулярном сообщении организуется по согласованию между компетентными органами двух государств и на основании разрешений, содержащих сведения о международном маршруте регулярных перевозок, выдаваемых компетентными органами России и Белоруссии в соответствии с законодательством государств сторон. Кроме того, определены случаи, когда это можно делать без разрешений. Соглашением предусмотрено, что перевозки могут выполняться только перевозчиком, который в соответствии с законодательством своего государства допущен к осуществлению международных автомобильных перевозок. Водители автотранспортных средств должны иметь национальные или международные водительские удостоверения и национальные регистрационные документы на автотранспортное средство. Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

https://1prime.ru/20250327/sovfed-856149933.html

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россия, белоруссия, совет федерации