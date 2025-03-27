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"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - 27.03.2025, ПРАЙМ
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в МО РФ. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T07:32+0300
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ЛУГАНСК, 27 мар – ПРАЙМ. ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в МО РФ.
"Разведка с помощью БПЛА обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения мотострелков. Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожили реактивными термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что дозор боевой машины заблаговременно прибыл на место развертывания "Солнцепека". После доклада командира дозора расчет ТОС-1А прибыл на огневую позицию и произвел залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам.
Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетом БПЛА. После расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, ВСУ
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
МО: ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ
ЛУГАНСК, 27 мар – ПРАЙМ. ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в МО РФ.
"Разведка с помощью БПЛА обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути движения мотострелков. Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожили реактивными термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что дозор боевой машины заблаговременно прибыл на место развертывания "Солнцепека". После доклада командира дозора расчет ТОС-1А прибыл на огневую позицию и произвел залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам.
Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетом БПЛА. После расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.