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Совфед одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству
Совфед одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству - 27.03.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству
Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству, документом вводится запрет сотрудникам госорганов, банков и... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:03+0300
2025-03-27T11:03+0300
2025-03-27T11:03+0300
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МОКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству, документом вводится запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры, вводится маркировка звонков от организаций.Запрет также распространяется на некоторые некредитные финансовые организации, владельцев агрегаторов товаров и услуг, владельцев сайтов и страниц с большим количеством посетителей и для владельцев сайтов объявлений.Правительство ранее предложило ввести обязательную маркировку, отображающую название организации, когда клиент принимает звонок. Это позволит определить, звонит ли сотрудник банка или мошенник. Дополнительно, цифровым платформам предоставляется право, а не обязанность, использовать биометрические персональные данные для идентификации.Также микрофинансовым организациям будет предписано использование единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа.
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технологии, финансы, совет федерации
Технологии, Финансы, Совет Федерации
Совфед одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству
Совфед одобрил на заседании закон о противодействии телефонному мошенничеству
МОКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству, документом вводится запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры, вводится маркировка звонков от организаций.
Запрет также распространяется на некоторые некредитные финансовые организации, владельцев агрегаторов товаров и услуг, владельцев сайтов и страниц с большим количеством посетителей и для владельцев сайтов объявлений.
Правительство ранее предложило ввести обязательную маркировку, отображающую название организации, когда клиент принимает звонок. Это позволит определить, звонит ли сотрудник банка или мошенник. Дополнительно, цифровым платформам предоставляется право, а не обязанность, использовать биометрические персональные данные для идентификации.
Также микрофинансовым организациям будет предписано использование единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа.
Дума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству