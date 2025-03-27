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Совфед одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству

Совфед одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству - 27.03.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству

Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству, документом вводится запрет сотрудникам госорганов, банков и... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T11:03+0300

2025-03-27T11:03+0300

2025-03-27T11:03+0300

технологии

финансы

совет федерации

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МОКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству, документом вводится запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры, вводится маркировка звонков от организаций.Запрет также распространяется на некоторые некредитные финансовые организации, владельцев агрегаторов товаров и услуг, владельцев сайтов и страниц с большим количеством посетителей и для владельцев сайтов объявлений.Правительство ранее предложило ввести обязательную маркировку, отображающую название организации, когда клиент принимает звонок. Это позволит определить, звонит ли сотрудник банка или мошенник. Дополнительно, цифровым платформам предоставляется право, а не обязанность, использовать биометрические персональные данные для идентификации.Также микрофинансовым организациям будет предписано использование единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа.

https://1prime.ru/20250325/duma-856084759.html

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технологии, финансы, совет федерации