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Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм
Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм - 27.03.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм
Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T13:51+0300
2025-03-27T13:51+0300
экономика
россия
совфед
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве. Законом уточняется Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ). Согласно изменениям, заявление об индексации присужденных судом денежных сумм может быть подано в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. При наличии уважительных причин указанный срок может быть восстановлен арбитражным судом. Аналогичные изменения вносятся в Гражданско-процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства, поскольку, как отметили в конституционном комитете Совфеда, индексация присужденных сумм применяется и в судах общей юрисдикции дел. Законом также предусматривается возможность рассмотрения арбитражным судом заявления об индексации присужденных судом денежных сумм в порядке упрощенного производства.
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россия, совфед
Экономика, РОССИЯ, Совфед
13:51 27.03.2025
 
Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм

Совфед одобрил закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве.
Законом уточняется Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ). Согласно изменениям, заявление об индексации присужденных судом денежных сумм может быть подано в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. При наличии уважительных причин указанный срок может быть восстановлен арбитражным судом.
Аналогичные изменения вносятся в Гражданско-процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства, поскольку, как отметили в конституционном комитете Совфеда, индексация присужденных сумм применяется и в судах общей юрисдикции дел.
Законом также предусматривается возможность рассмотрения арбитражным судом заявления об индексации присужденных судом денежных сумм в порядке упрощенного производства.
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