https://1prime.ru/20250327/sovfed-856163163.html

СФ обсудит закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

СФ обсудит закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций - 27.03.2025, ПРАЙМ

СФ обсудит закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Сенаторы РФ на заседании 2 апреля рассмотрят закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций, говорится в повестке заседания. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:37+0300

2025-03-27T15:37+0300

2025-03-27T15:37+0300

россия

совфед

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Сенаторы РФ на заседании 2 апреля рассмотрят закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций, говорится в повестке заседания. Поправки вносятся в законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "О рекламе". Документом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

https://1prime.ru/20250327/sovfed-856150622.html

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россия, совфед