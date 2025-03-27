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СФ обсудит закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций
СФ обсудит закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций - 27.03.2025, ПРАЙМ
СФ обсудит закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций
Сенаторы РФ на заседании 2 апреля рассмотрят закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций, говорится в повестке заседания. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:37+0300
2025-03-27T15:37+0300
2025-03-27T15:37+0300
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Сенаторы РФ на заседании 2 апреля рассмотрят закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций, говорится в повестке заседания. Поправки вносятся в законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "О рекламе". Документом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
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россия, совфед
СФ обсудит закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций
СФ 2 апреля обсудит закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Сенаторы РФ на заседании 2 апреля рассмотрят закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций, говорится в повестке заседания.
Поправки вносятся в законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "О рекламе".
Документом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
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