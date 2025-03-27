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Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье - 27.03.2025, ПРАЙМ
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию в ударах по энергетической инфраструктуре города, рассказал РИА Новости... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T03:48+0300
2025-03-27T03:48+0300
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рф
украина
москва
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
минобороны рф
всу
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию в ударах по энергетической инфраструктуре города, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья. "Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до десяти человек, для подготовки провокации в Николаеве. В каждой группе есть специалисты по минно-взрывному делу. Также прикреплены журналисты и блогеры. Для провокации привозят обломки российских беспилотников типа "Герань" и взрывчатку в больших количествах", - сообщил собеседник агентства. По словам подпольщика, цель провокации - не только обвинить Россию в несоблюдении договорённостей, но и оправдать украинские якобы ответные удары. "Конечная цель - не только обвинить Россию в несоблюдении договорённостей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма", - добавил собеседник агентства. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинский беспилотник 24 марта пытался атаковать наземное оборудование глебовского подземного хранилища газа и был перехвачен в районе мыса Тарханкут российской системой ПВО. Средства ПВО также отразили 23 и 22 марта атаки ВСУ на глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму и на газораспределительную станцию "Валуйка" в Белгородской области. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, со стороны киевского режима взаимности по прекращению ударов нет.
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5
4.7
96
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россия, рф, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, минобороны рф, всу
РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Минобороны РФ, ВСУ
03:48 27.03.2025
 
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье

Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию

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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию в ударах по энергетической инфраструктуре города, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья.
"Украинские спецслужбы создали небольшие группы, до десяти человек, для подготовки провокации в Николаеве. В каждой группе есть специалисты по минно-взрывному делу. Также прикреплены журналисты и блогеры. Для провокации привозят обломки российских беспилотников типа "Герань" и взрывчатку в больших количествах", - сообщил собеседник агентства.
По словам подпольщика, цель провокации - не только обвинить Россию в несоблюдении договорённостей, но и оправдать украинские якобы ответные удары.
"Конечная цель - не только обвинить Россию в несоблюдении договорённостей, но и оправдать якобы ответные удары по энергетической инфраструктуре Крыма", - добавил собеседник агентства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинский беспилотник 24 марта пытался атаковать наземное оборудование глебовского подземного хранилища газа и был перехвачен в районе мыса Тарханкут российской системой ПВО. Средства ПВО также отразили 23 и 22 марта атаки ВСУ на глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму и на газораспределительную станцию "Валуйка" в Белгородской области.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, со стороны киевского режима взаимности по прекращению ударов нет.
 
РОССИЯРФУКРАИНАМОСКВАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийМинобороны РФВСУ
 
 
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