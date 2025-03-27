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ЦБ увидел оправдание жесткой ДКП в тратах россиян - 27.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ увидел оправдание жесткой ДКП в тратах россиян
ЦБ увидел оправдание жесткой ДКП в тратах россиян - 27.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ увидел оправдание жесткой ДКП в тратах россиян
Банк России увидел в ажиотажном спросе россиян на товары и услуги в периоды скачков цен оправдание жестким мерам денежно-кредитной политики, следует из слов... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T16:09+0300
2025-03-27T16:09+0300
банк россии
финансы
банки
алексей заботкин
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Банк России увидел в ажиотажном спросе россиян на товары и услуги в периоды скачков цен оправдание жестким мерам денежно-кредитной политики, следует из слов зампреда ЦБ Алексея Заботкина. Он представил результаты Всероссийского обследования финансов российских домохозяйств за 2023-2024 годы, которое, в том числе, позволило выявить основные факторы, которые заставляют людей принимать решения о расходовании и сбережении средств. Обследование показало, что люди, не имеющие сбережений, и склонные тратить деньги, имеют более высокие инфляционные ожидания. "Те, кто предпочитал потратить деньги, делали свой выбор преимущественно под влиянием факторов высокой инфляции. Они же отмечали низкую уверенность в будущем и то, что по их мнению, ставки по вкладам в ближайшем будущем будут низкими", - пояснил Заботкин. "Поэтому неудивительно, что в периоды разовых скачков цен мы наблюдаем ажиотажный спрос на рынке потребительских товаров и услуг. Такая стратегия усложняет стабилизацию инфляции после разовых ценовых шоков и оправдывает более жесткую реакцию со стороны денежно-кредитной политики", - заявил он. С другой стороны, зампред ЦБ признал, что среди респондентов были люди, которые откладывали деньги на фоне низкой уверенности в будущем, то есть из предосторожности. "Их мотивами были и высокие ставки по вкладам", - сказал Заботкин.
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финансы, банки, алексей заботкин
Банк России, Финансы, Банки, Алексей Заботкин
16:09 27.03.2025
 
ЦБ увидел оправдание жесткой ДКП в тратах россиян

Заботкин: ЦБ увидел оправдание жесткой ДКП в ажиотажном спросе россиян

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Банк России увидел в ажиотажном спросе россиян на товары и услуги в периоды скачков цен оправдание жестким мерам денежно-кредитной политики, следует из слов зампреда ЦБ Алексея Заботкина.
Он представил результаты Всероссийского обследования финансов российских домохозяйств за 2023-2024 годы, которое, в том числе, позволило выявить основные факторы, которые заставляют людей принимать решения о расходовании и сбережении средств.
Обследование показало, что люди, не имеющие сбережений, и склонные тратить деньги, имеют более высокие инфляционные ожидания.
"Те, кто предпочитал потратить деньги, делали свой выбор преимущественно под влиянием факторов высокой инфляции. Они же отмечали низкую уверенность в будущем и то, что по их мнению, ставки по вкладам в ближайшем будущем будут низкими", - пояснил Заботкин.
"Поэтому неудивительно, что в периоды разовых скачков цен мы наблюдаем ажиотажный спрос на рынке потребительских товаров и услуг. Такая стратегия усложняет стабилизацию инфляции после разовых ценовых шоков и оправдывает более жесткую реакцию со стороны денежно-кредитной политики", - заявил он.
С другой стороны, зампред ЦБ признал, что среди респондентов были люди, которые откладывали деньги на фоне низкой уверенности в будущем, то есть из предосторожности.
"Их мотивами были и высокие ставки по вкладам", - сказал Заботкин.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
ЦБ опасается неоправданных ожиданий россиян по быстрому росту доходов
15:22
 
Банк РоссииФинансыБанкиАлексей Заботкин
 
 
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