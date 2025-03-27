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ЦБ увидел оправдание жесткой ДКП в тратах россиян

ЦБ увидел оправдание жесткой ДКП в тратах россиян - 27.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ увидел оправдание жесткой ДКП в тратах россиян

Банк России увидел в ажиотажном спросе россиян на товары и услуги в периоды скачков цен оправдание жестким мерам денежно-кредитной политики, следует из слов... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T16:09+0300

2025-03-27T16:09+0300

2025-03-27T16:09+0300

банк россии

финансы

банки

алексей заботкин

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Банк России увидел в ажиотажном спросе россиян на товары и услуги в периоды скачков цен оправдание жестким мерам денежно-кредитной политики, следует из слов зампреда ЦБ Алексея Заботкина. Он представил результаты Всероссийского обследования финансов российских домохозяйств за 2023-2024 годы, которое, в том числе, позволило выявить основные факторы, которые заставляют людей принимать решения о расходовании и сбережении средств. Обследование показало, что люди, не имеющие сбережений, и склонные тратить деньги, имеют более высокие инфляционные ожидания. "Те, кто предпочитал потратить деньги, делали свой выбор преимущественно под влиянием факторов высокой инфляции. Они же отмечали низкую уверенность в будущем и то, что по их мнению, ставки по вкладам в ближайшем будущем будут низкими", - пояснил Заботкин. "Поэтому неудивительно, что в периоды разовых скачков цен мы наблюдаем ажиотажный спрос на рынке потребительских товаров и услуг. Такая стратегия усложняет стабилизацию инфляции после разовых ценовых шоков и оправдывает более жесткую реакцию со стороны денежно-кредитной политики", - заявил он. С другой стороны, зампред ЦБ признал, что среди респондентов были люди, которые откладывали деньги на фоне низкой уверенности в будущем, то есть из предосторожности. "Их мотивами были и высокие ставки по вкладам", - сказал Заботкин.

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финансы, банки, алексей заботкин