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Эксперт: у США есть рычаги давления на Россельхозбанк

Эксперт: у США есть рычаги давления на Россельхозбанк - 27.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт: у США есть рычаги давления на Россельхозбанк

Европейцы занимают больше половины кресел в составе совета директоров межбанковской системы SWIFT, и прямых полномочий у США по подключению банков, в том числе... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T03:48+0300

2025-03-27T03:48+0300

2025-03-27T03:48+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Европейцы занимают больше половины кресел в составе совета директоров межбанковской системы SWIFT, и прямых полномочий у США по подключению банков, в том числе Россельхозбанка, к ней нет, однако весомые рычаги давления все-таки имеются, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Формально SWIFT - бельгийская компания, которая управляется советом директоров. Председателем совета директоров является представитель США. Именно совет директоров принимает решение о приостановке или исключении банка участника из системы SWIFT и, соответственно, о повторном подключении. Из 25 членов совета директоров 16 - европейцы, крупные финансисты, которые, безусловно, связаны с правительствами своих стран и выполняют их волю. В то же время эта организация относится к глобалистским структурам, так как к ней подключены практически все страны мира", - отмечает Давыдова. "У США нет прямых полномочий требовать от SWIFT отключения или подключения банков к системе, но у них, безусловно, есть рычаги давления на компанию, у которой есть крупные активы в Вирджинии. Кроме того, США как крупнейший финансовый центр мира является одним из главных клиентов компании, и SWIFT не заинтересована с ними ссориться", - подчеркивает эксперт. На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от международной системы передачи межбанковской информации SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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финансы, банки, сша, черное море, москва, swift, россельхозбанк, ес