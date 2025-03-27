Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт: у США есть рычаги давления на Россельхозбанк - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/ssha-856142098.html
Эксперт: у США есть рычаги давления на Россельхозбанк
Эксперт: у США есть рычаги давления на Россельхозбанк - 27.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт: у США есть рычаги давления на Россельхозбанк
Европейцы занимают больше половины кресел в составе совета директоров межбанковской системы SWIFT, и прямых полномочий у США по подключению банков, в том числе... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T03:48+0300
2025-03-27T03:48+0300
финансы
банки
экономика
сша
черное море
москва
swift
россельхозбанк
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856142098.jpg?1743036480
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Европейцы занимают больше половины кресел в составе совета директоров межбанковской системы SWIFT, и прямых полномочий у США по подключению банков, в том числе Россельхозбанка, к ней нет, однако весомые рычаги давления все-таки имеются, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Формально SWIFT - бельгийская компания, которая управляется советом директоров. Председателем совета директоров является представитель США. Именно совет директоров принимает решение о приостановке или исключении банка участника из системы SWIFT и, соответственно, о повторном подключении. Из 25 членов совета директоров 16 - европейцы, крупные финансисты, которые, безусловно, связаны с правительствами своих стран и выполняют их волю. В то же время эта организация относится к глобалистским структурам, так как к ней подключены практически все страны мира", - отмечает Давыдова. "У США нет прямых полномочий требовать от SWIFT отключения или подключения банков к системе, но у них, безусловно, есть рычаги давления на компанию, у которой есть крупные активы в Вирджинии. Кроме того, США как крупнейший финансовый центр мира является одним из главных клиентов компании, и SWIFT не заинтересована с ними ссориться", - подчеркивает эксперт. На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от международной системы передачи межбанковской информации SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
сша
черное море
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сша, черное море, москва, swift, россельхозбанк, ес
Финансы, Банки, Экономика, США, Черное море, МОСКВА, SWIFT, Россельхозбанк, ЕС
03:48 27.03.2025
 
Эксперт: у США есть рычаги давления на Россельхозбанк

Эксперт Давыдова: у США нет прямых полномочий по подключению банков к SWIFT

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Европейцы занимают больше половины кресел в составе совета директоров межбанковской системы SWIFT, и прямых полномочий у США по подключению банков, в том числе Россельхозбанка, к ней нет, однако весомые рычаги давления все-таки имеются, сообщила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
"Формально SWIFT - бельгийская компания, которая управляется советом директоров. Председателем совета директоров является представитель США. Именно совет директоров принимает решение о приостановке или исключении банка участника из системы SWIFT и, соответственно, о повторном подключении. Из 25 членов совета директоров 16 - европейцы, крупные финансисты, которые, безусловно, связаны с правительствами своих стран и выполняют их волю. В то же время эта организация относится к глобалистским структурам, так как к ней подключены практически все страны мира", - отмечает Давыдова.
"У США нет прямых полномочий требовать от SWIFT отключения или подключения банков к системе, но у них, безусловно, есть рычаги давления на компанию, у которой есть крупные активы в Вирджинии. Кроме того, США как крупнейший финансовый центр мира является одним из главных клиентов компании, и SWIFT не заинтересована с ними ссориться", - подчеркивает эксперт.
На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от международной системы передачи межбанковской информации SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
 
ЭкономикаФинансыБанкиСШАЧерное мореМОСКВАSWIFTРоссельхозбанкЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала